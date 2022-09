Lira sterlină şi euro au crescut miercuri faţă de dolar, după ce Banca Angliei a cumpărat obligaţiuni ale guvernului britanic Banca Angliei a declarat ca a primit oferte in valoare de 2,587 miliarde de lire sterline (2,78 miliarde de dolari), in prima operatiune de rascumparare de obligatiuni care vizeaza stabilizarea pietei si ca a acceptat doar 1,025 miliarde de lire sterline. Banca centrala s-a angajat sa cumpere atatea obligatiuni guvernamentale pe termen lung, cunoscute sub denumirea de gilts, cat va fi necesar, intre miercuri, 28 septembrie, si 14 octombrie. Pe masura ce pietele au incercat sa inteleaga ce inseamna aceasta miscare pentru lira sterlina, moneda a fluctuat in timpul sesiunii de miercuri,urcand pana… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

