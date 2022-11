Stiri pe aceeasi tema

- Desi este inca mare in termeni istorici, deficitul bugetar a scazut la 1.375 miliarde de dolari, comparativ cu deficitul din 2021, de 2.776 miliarde de dolari. Declinul ar fi fost mai accentuat daca nu ar fi fost programul de stergere a imprumuturilor pentru studenti al administratiei Biden. Cheltuielile…

- Prim-ministrul Liz Truss a sustinut vineri dupa-amiaza o conferinta de presa, care a inclus o noua modificare a planurilor de reducere a impozitelor incluse intr-un mini-buget pe 23 septembrie. Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in urcare cu 0,7%, fata de maximele anterioare, cea…

- Acest trio ”ne-a imbunatatit in mod semnificativ intelegerea rolului bancilor in economia noastra, mai ales in timpul crizei financiare, dar si a modului de reglementare a pietelor financiare”, anunta juriul Nobel.The post Premiul Nobel al Economiei, decernat americanilor Ben Bernanke, Douglas Diamond…

- Lira sterlina a crescut cu 1,4%, la 1,1034 dolari pe unitate. Dupa ce a atins un nou minim al ultimilor 37 de ani, de 1,0327 dolari, in urma cu trei zile, lira sterlina s-a apreciat cu 6,4% fata de dolar. Redresarea monedei britanice s-a datorat in parte actiunii Bancii Angliei. Joi, BoE a cumparat…

- Moneda britanica a scazut puternic fata de dolar in acest an si a atins in aceasta luna niveluri nemaivazute din 1985. Masurile de vineri au fost declarate de guvern ca vestind o noua era pentru Regatul Unit, concentrata pe crestere, si au inclus o combinatie de reduceri de taxe si stimulente pentru…

- Guvernatorul Bancii Angliei a afirmat ca nu este mare lucru de facut pentru a impiedica intrarea Marii Britanii in recesiune. Lira sterlina a ajuns la cel mai scazut nivel fata de dolarul american din 1985 pana in prezent, scrie rador.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Moneda britanica si-a mai revenit ulterior, fiind tranzactionata in declin cu 0,4% la 1,1469 dolari pe unitate. Premierul britanic Liz Truss a fost numita oficial marti, dupa ce i-a succedat lui Boris Johnson in alegeri disputate strand. Ea mosteneste o economie aflata in cea mai grava criza a costului…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 2,27 dolari, sau cu 2,4%, la 92,83 dolari pe baril. Contractul a atins un minim al sesiunii de 92,51 dolari pe baril, cel mai redus nivel atins din 18 februarie. Pretul titeiului West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 2,31 dolari, sau cu 2,6%,…