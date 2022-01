Lira sterlină a atins marţi un maxim pre-pandemic faţă de euro Lira sterlina a fost cotata in urcare cu 0,1% fata de euro, la 83,35 pence pentru un euro, dupa ce a atins cel mai ridicat nivel fata de moneda unica din februarie 2020. Fata de dolar, lira a crescut cu 0,2% la 1,3611 dolari, osciland in jurul celui mai ridicat nivel din 4 noiembrie, cand lira a scazut cu 1,5% in ziua dupa ce BoE a surprins piata mentinand ratele dobanzilor neschimbate. In ultimele saptamani, investitorii si-au marit asteptarile ca Banca Angliei va creste ratele dobanzilor inca de luna viitoare, dupa o majorare surpriza efectuata in decembrie, cu 0,15 puncte procentuale, la 0,25%.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

