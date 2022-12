Lipsiți de ajutor medical sau sprijin social în teritoriile ocupate, ucrainenii cer pașapoarte rusești Aproximativ 300.000 de ucraineni au primit pasapoarte rusesti de la inceputul razboiului pe care Moscova il duce impotriva tarii vecine, potrivit media ruse independente Mediazona, informeaza vineri dpa. Numai in luna octombrie, intre 70.000 si 80.000 de ucraineni au primit cetatenia rusa, precizeaza Mediazona, considerata critica fata de Kremlin, citand date ale Ministerului de Interne […] The post Lipsiți de ajutor medical sau sprijin social in teritoriile ocupate, ucrainenii cer pașapoarte rusești appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

