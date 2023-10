Lipsa muniției amenință contraofensiva ucraineană Pe fronturile de lupta ucrainene sunetul tunurilor armatei de la Kiev tragand in pozițiile rusești este atat de constant incat pare bataia inimii unui razboi care se prelungește deja de mai bine de douazeci de luni. Fara aceasta bariera de foc trupele ucrainene nu ar putea sa-și mențina pozițiile și nici sa lanseze o contraofensiva pentru recuperarea teritoriilor invadate de Rusia, potrivit La Razon , citat de Hotnews.ro . Totusi, este sustenabila rata foarte mare de tir? Pentru cat timp? Ramane NATO fara rezerve de arme și muniție, punandu-și in pericol propria securitate in fața viitorului… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru britanic al apararii, Ben Wallace, considera ca președintele Volodimir Zelenski ar trebui sa sporeasca mobilizarea in Ucraina. Intr-un comentariu pentru The Telegraph , el a subliniat ca Kievul nu se poate opri nici macar pentru o singura zi. „Varsta medie a luptatorilor de pe front…

- Polonia se opune dorintei Germaniei de a obtine un loc permanent in Consiliul de Securitate al ONU, a declarat joi ministrul polonez al Apararii, Mariusz Blaszczak, pentru postul de radio public, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Propunerea, facuta de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, este…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni ca țara sa vrea garanții de securitate din partea Statelor Unite similare celor de care se bucura Israelul, conform CNN, scrie Rador.ro.Intr-un interviu acordat presei ucrainene, Volodimir Zelenski a precizat ca garanțiile de securitate includ…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a transmis luni ca a arestat o femeie acuzata ca a ajutat Rusia sa pregateasca un atac impotriva presedintelui Volodimir Zelenski in timpul unei vizite la Mikolaiv (Nikolaev), in sudul Ucrainei.

- Ucraina va incepe saptamana aceasta un dialog cu Statele Unite privind garantiile de securitate pe care le poate obtine pana la aderarea la NATO, a declarat Andri Ermak, seful de cabinet al presedintelui Volodimir Zelenski, citat de Reuters. Consultarile vor avea loc ca urmare la angajamentele pe care…

- Deputatul Yurii Aristov, lider al partidului lui Zelenski, Servitorii Poporului, a demisionat din funcție și este investigat de Serviciul de Securitate al Ucrainei dupa o ancheta care arata ca, in timp ce ucrainenii incearcau sa inainteze cu contraofensiva, acesta s-a aflat in luna iulie in vacanța…

- Ucraina a sperat sa inceapa mult așteptata sa contraofensiva la inceputul primaverii, dar a amanat-o deoarece nu avea armele necesare, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Politico."Am avut planuri sa o incepem in primavara. Dar nu am facut-o, pentru ca, sincer, nu aveam suficiente…