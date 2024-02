Stiri pe aceeasi tema

- Ronaldo rateaza duelul cu Lionel Messi din cauza unei accidentariFotbalistul portughez Cristiano Ronaldo va rata duelul cu fostul sau mare rival din Primera Division, argentinianul Lionel Messi, din cauza unei accidentari, informeaza agentia DPA, potrivit Agerpres. Ronaldo nu va putea evolua…

- Cristiano Ronaldo (38 de ani) nu-și va infrunta marele rival, pe Lionel Messi (36), in amicalul de joi dintre Al Nassr și Inter Miami, programat la ora 20:00. Inter Miami a convenit turneul de pregatire de la Riad in ideea in care acesta avea sa-i puna fața in fața - poate pentru ultima data - pe Lionel…

