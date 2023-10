Stiri pe aceeasi tema

- Balonul de Aur 2023. Fotbalistul argentinian Lionel Messi a caștigat Balonul de Aur pentru a opta oara in cariera. Messi, in varsta de 36 de ani, a condus Argentina spre caștigarea Cupei Mondiale din Qatar anul trecut. Fostul star de la Barcelona și Paris Saint-Germain s-a alaturat apoi lui Inter Miami…

- Antonela Roccuzzo, aparitie ravasitoare la gala in care Lionel Messi a castigat Balonul de Aur 2023. Sotia starului argentinian a intors toate privirile pe covorul rosu, la Theatre du Chatelet din Paris. Antonela l-a insotit pe Lionel Messi la gala care din capitala Frantei. I-a adus cu ea si pe cei…

- Reacția presei internaționale, dupa ce Lionel Messi a caștigat Balonul de Aur 2023. Jurnaliștii din intreaga lume au vorbit deja despre succesul starului argentinian, care a ajuns la 8 Baloane de Aur caștigate in intreaga cariera. In cadrul galei de la Paris, Messi i-a „suflat” trofeul lui Erling Haaland,…

- Superstarul argentinian Lionel Messi a castigat „Balonul de Aur” pentru a opta oara in cariera, luni seara, in cadrul galei gazduite de Teatrul Chatelet din Paris. Dupa ce a ratat trofeul din 2022 in fața lui Karim Benzema, Messi, care a condus Argentina catre caștigarea Cupei Mondiale din Qatar, a…

- Fotbalistul argentinian Lionel Messi (Paris Saint-Germain), care joaca in prezent la Inter Miami, a castigat premiul Balonul de Aur pentru a opta oara, un record, luni seara, in cadrul ceremoniei gazduite de Teatrul Chatelet din Paris. LIONEL MESSI IS THE 2023 MEN’S BALLON D’OR! Eight Ballon d’Or for…

- Balonul de Aur 2023 | Lionel Messi si Erling Haaland sunt marii favoriti ai premiului care se va decerna luni seara, la Theatre du Chatelet din Paris. Chiar daca pe lista nominalizatilor se regasesc 30 de fotbalisti, Lionel Messi si Erling Haaland sunt cei doi jucatori cu sanse reale pentru castigarea…

- Golden trophy in grass on soccer field background Daca iți place fotbalul este imposibil sa nu fi auzit de celebrul trofeu Balonul de Aur. Acesta se acorda anual celui mai bun jucator dupa o ancheta a publicației France Football. Inca din anul 1956 se ofera acest trofeu, deci are o tradiție destul de…

- Cristiano Ronaldo, anunț despre rivalitatea cu Lionel Messi. Starul lusitan a vorbit despre „duelul” cu argentinianul care a caștigat Cupa Mondiala alautri de selecționata sa, Argentina. Cristiano Ronaldo nu a fost nominalizat pentru Balonul de Aur din 2023. Astfel, rivalitatea celor doi pare ca s-a…