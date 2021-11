Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi a avut nevoie de șase meciuri pentru a înscrie primul gol în Ligue 1. Argentinianul a marcat în meciul câștigat de PSG în inferioritate numerica, scor 3-1, împotriva celor de la Nantes.PSG a deschis scorul prin Mbappe ('2), dar a ramas în…

- Condusa cu 2-0 de campioana Lille dupa doar noua minute, Monaco a revenit și a obținut o remiza, vineri, pe teren propriu, scor 2-2. Meciul a avut loc în etapa a 14-a din Ligue 1.Lille a fost înscris prin canadianul Jonathan David ('5 penalty si '9), în timp ce monegascii…

- Lionel Messi nu va evolua pentru Paris Saint-Germain in meciul cu RB Leipzig, de miercuri, din grupa A a Ligii Campionilor. Messi are o problema la ischiogambieri si o durere la genunchiul stang, ca urmare a unei contuzii, a precizat clubul francez. Meciul Leipzig – PSG are loc, miercuri, de la ora…

- Starul argentinian Lionel Messi nu a facut parte din lotul lui Paris Saint-Germain la victoria obtinuta miercuri pe terenul formatiei FC Metz (2-1) si urmeaza sa rateze al doilea meci consecutiv in campionatul de fotbal al Frantei, sambata, impotriva echipei Montpellier, anunta presa din Hexagon. Messi…

- Lionel Messi a fost titular in partida FC Bruges - PSG, din prima etapa a grupelor Ligii. Argentinianul de 34 de ani a bifat astfel intaia apariție in Champions League in tricoul parizienilor. La finalul partidei, specialistul Ilie Dumitrescu a analizat prestația acestuia. Ce s-a intamplat miercuri…

- Starul argentinian Lionel Messi urmeaza sa aiba prima aparitie in Liga Campionilor cu noua sa formatie, Paris Saint-Germain, el fiind inclus pe foaia de joc pentru meciul de miercuri seara din deplasare cu FC Bruges, din Grupa A, scrie DPA. Pana acum, Messi a jucat doar 24 de minute pentru PSG, intrand…

- Ronaldo Nazario a vorbit în cadrul unui interviu despre PSG, una dintre favoritele la câștigarea actualei ediții a Ligii Campionilor. Marele fotbalist brazilian a lansat un avertisment pentru Messi, Neymar, Mbappe și restul echipei pariziene. Actualul președinte al lui Real Valladolid,…

- Lionel Messi, noul atacant al echipei Paris Saint-Germain figureaza in lotul de 22 de jucatori pe care antrenorul i-a convocat pentru meciul cu Reims din Ligue 1. Partida se va disputa duminica seara. Argentinianul cu sase trofee ale „Balonului de Aur”, al carui transfer a fost oficializat pe 10 august,…