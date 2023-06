Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de refacere a asfaltului pe Centura Timișoarei va aduce și o modificare semnificativa a regulilor de circulație pe aceasta șosea. Odata cu finalizarea lucrarilor de covor asfaltic pe centura Timișoara Nord, vor fi modificari ale planului de semnalizare orizontala și verticala. Pe tot sectorul…

- Au loc ultimele pregatiri pentru deschiderea DN 7C - Transfagarasan, desi miercuri erau portiuni unde zapada masura chiar si doi metri, spun reprezentantii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov.

- Zgonea a lucrat in ultimii cinci la Institutul național de cercetare in Informatica (ICI). CV-ul sau conține o doua legaturi cu aceasta zona: un curs de comunicare politica pe internet de acum 23 de ani și faptul ca a lucrat in ultimii cinci ani la Institutul național de cercetare in Informatica.Fostul…

- Accidente mortale nu sunt de azi, de ieri, pe raza comunei Letcani, nu este vorba despre o simpla intamplare nefericita. Cazul micutului Luca, decedat la doar 3 ani in accidentul de la Letcani, a starnit multa emotie publica. El era alaturi de tatal sau, care a fost grav lovit de un camion si fratele…

- Soferul de TIR care a furat o camera de supraveghere montata de drumari intr-o parcare de pe DN 7 si a fost filmat de dispozitiv, iar imaginile au fost date publicitatii, a mers la sediul din Arad al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara pentru a-si recunoaste fapta si a-si cere…

- Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, a semnat 49 de noi contracte de finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, in valoare totala de 761.173.996,56 de lei. Contractele semnate vizeaza modernizarea unor strazi și drumuri de interes local, inființarea…

Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) anunța ca la aceasta ora circulația pe autostrada A1 este ingreunata din cauza unui accident care a avut...