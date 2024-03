Stiri pe aceeasi tema

- Comedia Klaus & Barroso, cu Cosmin „Micutzu” Nedelcu și Adrian Nicolae in rolurile principale, poate fi vizionata in avanpremiera, pe 10 ianuarie 2024, in fiecare oraș din rețeaua Cinema City, de la ora 19:00. Spectatorii care vor achiziționa bilete la evenimentul Comedy Night dedicat avanpremierei…

- Micuțul sat Wondelgem, acum integrat in orașul belgian Gent, și-a pierdut cizmarul. Ani de zile, oamenii au mers la Gheorghe Ion Ștefan, in Vierweegsestraat, pentru placuțe de inmatriculare, chei și, bineinteles, reparații incalțaminte. Discuția cu Ștefan era in plus, gratuita, dar povestea de viața…

- O ambulanța aflata in misiune s-a ciocnit marți dupa-amiaza, 2 ianuarie, cu doua mașini, pe Bulevardul Timișoara, in Sectorul 6 al Capitalei. In urma impactului, ambulanța s-a rasturnat, iar șoferul autospecialei și trei persoane aflate in mașinile civile au fost ranite și duse la spital, potrivit Infotrafic…

- Jurnalistul Sorin Ovidiu Balan a trait momente de panica in noaptea dintre ani cand a constatat ca i-a luat foc mașina, pe drumul dintre Predeal și Rașnov.„Ma aflam pe drumul dintre Predeal și Rașnov, nu am vrut sa merg prin Brașov pentru ca este mai aglomerat, iar cand m-am uitat in spate, am vazut…

- Primul tren electric cumparat de Romania in ultimii 20 de ani, in valoare de aprox. 13 milioane de euro, a luat foc in județul Braila, cand a fost conectat la rețeaua electrica feroviara saptamana trecuta pe inelul de la Faurei, informeaza Doar in Braila. Practic, cand a fost cuplat la rețeaua electrica…

- Locomotiva trenului IR 1638 care circula intre Brașov și București Nord s-a stricat la Azuga. Se va folosi o alta locomotiva de ajutor, care va fi trimisa din Ploiești.„Locomotiva trenului IR 1638 Brașov - București Nord s-a defectat in stația Azuga. Iși va continua calatoria, in condiții de siguranța,…

- In ziua de 24 Decembrie 2023, la ora 08:06(ora locala a Romaniei), s-a produs in Zona Seismica Vrancea un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adancimea de 100.0 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 31km V de Focsani, 53km N de Buzau, 82km E de Sfantu-Gheorghe, 92km E…

- Un accident ingrozitor cu cinci victime s-a produs in Brașov. Doua mașini s-au ciocnit, iar un adolescent de 16 ani și un barbat au murit. Alte trei persoane au fost transportate la spital in stare foarte grava. Doua minore au nevoie de ingrijiri medicale.