Linia de tramvai 41 va fi suspendată între 21 și 25 octombrie Societatea de Transport Bucuresti va suspenda linia de tramvai 41 in perioada 21 – 25 octombrie, pentru a permite Metrorex sa execute o serie de lucrari de deviere a liniei pe o portiune din traseu, in scopul finalizarii pasajului pietonal de la statia de metrou „Parc Drumul Taberei”, de pe magistrala 5. Potrivit unui comunicat al companiei de transport urban, pentru preluarea calatorilor, va fi infiintata o linie naveta de autobuze cu indicativul 641, care va functiona intre terminalele „Piata Presei” si „Ghencea”. Totodata, incepand cu data de 21 octombrie 2020, STB va moderniza peronul statiei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

