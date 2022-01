Ștefan Duduianu, unul dintre liderii clanului Duduianu, s-a predat autoritaților la intoarcerea in țara din Marea Britanie. Interlopul era dat in urmarile internaționala și este cercetat intr-un dosar ce vizeaza amenințarea mai multor cunoscuți cantareți de manele. Lindon Duduianu a postat, pe o rețea sociala, un clip video de pe aeroportul din Birmingham unde și-a anunțat intenția de a se preda. Ștefan Duduianu a fost luat in primire de polițiști inca de la imbarcarea pe aeronava, pe aeroportul din Birmingham și a fost adus sub escorta in țara. La sosirea pe aeroportul Otopeni acesta și-a susținut…