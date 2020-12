Stiri pe aceeasi tema

- Lin Qi, fost presedintele si directorul executiv in dezvoltarea jocurilor Yoozoo, cunoscut pentru jocul de strategie Game of Thrones: Winter Is Coming, a murit in conditii suspecte, la varsta de 39 de ani. Detaliile sunt putine, dar se crede ca Lin a fost otravit, pe baza declaratiilor politiei. Yoozoo…

- Omul de afaceri chinez Lin Qi, 39 de ani, președintele și directorul executiv al dezvoltatorului de jocuri Yoozoo, cunoscut pentru jocul de strategie Game of Thrones: Winter Is Coming, a murit in ziua de Craciun, dupa ce a fost otravit, scrie BBC, citat de Mediafax. Potrivit departamentului de poliție…

- Declaratia politiei din Shanghai a aratat catre unul dintre colegii lui Lin, identificat doar cu numele sau de familie Xu, ar fi principalul suspect. Se crede ca Lin are o avere de aproximativ 6,8 miliarde de yuani (960 milioane de lire sterline), conform Listei bogate in China Hurun. Detaliile sunt…

- Un magnat chinez a murit otravit in ziua de Craciun, potrivit poliției din Shanghai. Lin Qi, in varsta de 39 de ani, a fost președintele și directorul executiv al dezvoltatorului de jocuri Yoozoo, cunoscut cel mai bine pentru un joc de strategie bazat de pe serialul Game of Thrones, potrivit BBC.

- Actrița Doinita Oancea (37 de ani), cunoscuta in special pentru rolurile din seriale precum „Inima de tigan”, „Regina”, „Fructul oprit” sau „Sacrificiul”, a renunțat o perioada la proiectele de televiziune și s-a reprofilat.

- Actorul scotian Sean Connery, care a redefinit statutul de star de cinema, a murit la varsta de 90 de ani, a anuntat sambata BBC, potrivit news.ro.In filme ca „Dr. No”, „Goldfinger” si „You Only Live Twice”, Connery a creat un model pentru un erou de actiune proaspat si interesant. In total, intre…

- Un barbat de 29 de ani a injunghiat, in noaptea de sambata spre duminica trei tineri cu varste cuprinse intre 22 și 35 ani, toți din judetul Iași. Evenimentul a avut loc pe o strada din localitatea Frumușica, județul Botoșani, relateaza Hotnews. Potrivit IPJ Botoșani, citat de Mediafax, polițiștii au…

- Ce se lanseaza pe Netflix in noiembrie In prezent, cam toata lumea are abonament la Netflix. Astfel ca știm deja: avem la dispoziție mii de filme și seriale celebre, subtitrate in limba romana, pe care le putem urmari oricand. Iata insa ce filme și seriale noi se lanseaza in luna august! Printre cele…