Limba veche și-înțeleaptă ... Autor: Ioan Aurel Pop Serialul dedicat limbii romane continua: Exista in obiceiul unor persoane publice, care vorbesc și scriu pe la televiziuni și pe la alte mijloace de difuzare in masa, tendința de a epata, de a folosi termeni prețioși, neologisme, hiperurbanisme sau, pur și simplu, cuvinte al caror sens nu il ințeleg. Omul nu mai este copleșit de treburi, ci excedat, ceea ce a intrat oarecum in uz și se justifica. Ce facem insa cu expresia „om determinat sa faca un lucru”, cu sensul de om hotarat sa faca ceva? Determinarea inseamna, in romanește, stabilirea limitelor intre care se situeaza… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat duminica la Romania TV ca președintele Klaus Iohannis se exprima greșit fața de relaxarea restricțiilor dupa 15 mai și ca romanii nu au ințeles clar mesajul dat."Eu cred ca este total gresit cum vorbește Klaus Iohannis de relaxare. Nu cred…

- Pandemia de Coronavirus a intors pe dos viața tuturor. Sportivii o resimt cel mai mult, pentru ca din persoanele active, obișnuite sa fie mai mereu pe drumuri, au ajuns sa stea ”inchise” in casa. Este și cazul portarului echipei naționale feminine de handbal a Romaniei, Yuliya Dumanska. Golkeaperul …

- Profesorul de la Universitatea din Maryland a scris un nou mesaj pe Facebook, in care isi cere iertare si in limba engleza pentru „meme-ul rasist, nepotrivit și, cel mai important, dureros” Dupa postarea in limba romana in care isi cere iertare pentru ca „am postat acea caricatura cu trimiteri rasiste”,…

- Klaus Iohannis susține intr-un mesaj postat pe Twitter ca, prin adoptarea de masuri comune, statele UE vor reusi sa abordeze eficient criza creata de noul coronavirus si sa fie oprita raspandirea acestuia.

- UPDATE – Muncitorii necalificati si cei care nu vorbesc limba engleza la un nivel acceptabil nu vor mai primi vize de lucru in Marea Britanie dupa ce se va incheia perioada de tranzitie post-Brexit. Guvernul de la Londra a prezentat ieri detaliile noului sistem de imigratie care urmeaza sa fie pus in…

- Marea Britanie isi va inchide granitele pentru muncitorii necalificati si pentru cei care nu vorbesc limba engleza, ca parte a unei revizuiri generale a legilor imigratiei care va pune capat perioadei in care mana ieftina de lucru a dominat sectoare precum constructii, industria si servicii, informeaza…

- Originea celor mai vorbite 100 de limbi. Limbile indo-europene au cea mai mare raspandire. In total 3 miliarde de oameni vorbesc o astfel de limba. Sunt mai multe abordari atunci cand vorbim despre cele mai vorbite limbi. Vorbim despre un top al vorbitorilor limbilor de pe planeta, fie ca e vorba de…

- Organizarea proiectului Timisoara Capitala Europeana Culturala va obliga restaurantele si cafenelele din oras sa isi angajeze traducatori in limba engleza. Ciorba de burta, mititeii sau bulzul vor trebui sa aiba in listele de meniuri si denumirea prezentata in limba lui Shakespeare, potrivit unei decizii…