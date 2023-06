Cu o istorie indelungata, nu este surprinzator sa descoperim ca limba romana are numeroase caracteristici captivante. Pentru cei din afara țarii, inclusiv pentru cei care invața limba noastra, aceste particularitați pot fi dificil de observat, dar pentru vorbitorii nativi, in special cei cu expertiza in lingvistica, ele reprezinta un subiect fascinant de discuție. Și un exemplu de astfel de particularitați sunt doua cuvinte care nu pot fi traduse in nicio alta limba!

Cu o istorie bogata, care include influența diverselor popoare și tradiții din care a imprumutat cuvinte și concepte, limba romana…