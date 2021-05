Limba de lemn a Uniunii Europene. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Stiri pe aceeasi tema

- OrtodoxeSf. Mc. Isidor din Hios; Sf. Sfintit Mc. Terapont, episcopul Ciprului (Dezlegare la peste)Greco-catoliceSf. m. Isidor din ChiosRomano-catoliceSf. Matia, ap.Sfantul Mucenic Isidor din Hios este pomenit in calendarul crestin ortodox la 14 mai.Sfantul Isidor a trait in timpul imparatului Deciu…

- Astazi zi grea pentru elevii clasei a XII-a și a XIII-a, avand in vedere examenele de simulare a Bacalalaureatului. Este prima din cele 5 zile de simulra organizate in toate liceele din țara. Primul examen de simulare a fost la Limba și Literatura Romana. 1,498 de licee au inceput examenele de simulare…

- Chiar daca limba de lucru in institutiile Uniunii Europene a ramas engleza („stricata”), blocul gandeste de la un timp mai mult in franceza, scrie Politico intr-un articol in care ii prezinta pe consilierii pentru politici europene ai presedintelui francez Emmanuel Macron. Prin acesti oameni, Macron…

- Simularea examenului de Bacalaureat 2021, clasele a XII-a și a XIII-a, incepe luni, 22 martie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Simularea examenului de Bacalaureat se desfașoara in acest an in perioada 22-25 martie. Probele din cadrul simularii naționale incep luni dimineața la ora 9:00,…

- Pe Lectura il gasiți pe canalul lui de Youtube, aici . connect: Spune-ne mai multe despre tine. Cine ești, de unde vii, ce iți place sa faci cand nu ești in fața calculatorului? Andrei Obreț: Salutare toata lumea, sa ma adresez cu formula uzuala pe care o folosesc in fiecare videoclip. Numele meu este…

- Personaje din poveștile celebrului scriitor Ion Creanga „au prins viața” in format digital. Cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, oferit in cadrul programului „Sprijin pentru masuri de consolidare a increderii”, a fost dezvoltat proiectul „Poveștile lui Ion Creanga in 2D”. Acum personajele poveștilor…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a transmis, printr-o postare facuta pe pagina sa de Facebook, urari tuturor femeilor cu ocazia zilei de 8 Martie. Dedicațiile sunt surprinse și de doua strofe de poezie, atat in limba romana, cat și in limba maghiara, scrise de autori reprezentativi pentru…