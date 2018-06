Liloo - povestea unui business de succes in industria vestimentara pentru copii

Stiri pe aceeasi tema

- Preturile apartamentelor, caselor si terenurilor din Alba Iulia au crescut constant in ultimii ani, fiind cu circa 10% mai mici decat inainte de criza economica din 2008, iar oamenii de afaceri din judet, care au alte business-uri, incep sa construiasca locuinte. In Alba Iulia apartamentele…

- Regiunea Bucuresti-Ilfov este cea mai puternica din tara, cu o cifra de afaceri totala a companiilor inregistrate in aceste judete de 575 mld. lei anul trecut, o pondere de 44% in cifra de afaceri totala a companiilor din Romania. Fata de 2008, cand Capitala genera singura peste 65% din business, dependenta…

- Dacia a avut anul trecut o cifra de afaceri de peste 5 miliarde de euro, cu peste 11% mai mare comparativ cu cea din 2016, potrivit directorului administrativ si financiar al companiei, Liviu Bocsaru. "Cifra de afaceri în lei a fost în creştere cu 11,45% faţă de 2016. Anul…

- Peste 120 de antreprenori cu experienta sau aflati la inceput de drum sunt asteptati pe 16 mai, la Cluj-Napoca, in inima Transilvaniei. Fiecare dintre cei prezenti este interesat sa afle cum functioneaza un business in franciza, ba unii dintre ei chiar cocheteaza cu ideea de a dezvolta un business in…

- ♦ McDonald’s Romania a obtinut in 2017 afaceri de 687 mil. lei (150 mil. euro), cu aproape 14% mai mult decat in 2016 ♦ Aflat pe un trend ascendent de cinci ani, businessul este cu 70% mai mare decat in 2012, cel mai slab an din ultimul deceniu ♦ Compania este liderul pietei locale de restaurante dupa…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj cu prilejul prezentarii raportului de activitate al Consiliului Concurenței pentru anul 2017. In acest mesaj, Iohannis face o analiza economiei de piața, in care arata ca doar prin stabilitate și sustenabilitate se poate performa.”Doresc sa felicit…

- Piata farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2018, apetitul romanilor pentru pastile si tratamente fiind stimulat de campaniile publicitare din mass-media si de situatia de criza din sistemul sanitar, estimarile mergand spre atingerea pragului de 50 de miliarde de lei, se arata intr-o…

- Liliana Paraipan investea, in 2005, 200.000 de euro in primul SPA din Bucuresti. Nu avea un plan 100% pus la punct dar stia ca exista o nevoie in piata pentru cei care isi cauta o oaza de liniste. Mica ei afacere a ajuns intre timp atat de populara, incat pasul francizarii a venit natural, in 2018.…