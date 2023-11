Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile cu oribila crima din Crangași au cutremurat toata țara. Femeia de 54 de ani, batuta cu bestialitate si apoi incendiata de propriul nepot, a decedat in cursul zilei de luni, la spital. In imagini se vede cum barbatul o urmareste pe femeie, incearca sa o gaseasca si in momentul in care cei…

- UPDATE: Principalul suspect banuit ca a incendiat-o pe femeia care a murit a fost prins de polițiști, acesta fiind nepotul victimei. Ei au avut o disputa verbala legata de un apartament moștenit de amandoi. O femeie a decedat dupa ce a fost stropita cu benzina și incendiata de un barbat, in aceasta…

- Sase femei au fost arestate in Venezuela pentru ca au tinut inchis un copil cu handicap de 13 ani intr-o cusca de lemn. Printre persoanele reținute se afla și mama baiatului, a anuntat marti procurorul general al tarii, relateaza AFP. Baiatul era supus acestui tratament inca de la varsta de sase ani. …

- Marcel Serbuc, barbatul suspectat ca a ucis-o pe fetița de 12 ani a concubinei sale și i-a ascuns cadavrul intr-o canapea, este adus in Romania din Olanda, marți dupa-amiaza. Pe numele lui Șerbuc exista un mandat de arestare preventiva, care a fost dat in lipsa de magistrații de la Tribunalul București.…

- Seful IPJ Constanta a anuntat ca tanarul de 19 ani care a provocat accidentul din 2 Mai, soldat cu doi morti, fusese oprit in trafic cu cateva ore inainte de evenimentul rutier dupa un apel la 112 care semnala ca acesta mergea haotic. In masina sa, o patrula mixta formata dintr-un politist si un jandarm…