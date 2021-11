Stiri pe aceeasi tema

- Veste mare pentru Like Creața, fosta concurenta de la Chefi la cuțite! Tanara devine din nou mama, asta dupa ce in luna martie a acestui an a adus pe lume primul sau copil. A publicat fotografia cu burtica de gravida.

- Raluca Badulescu apare saptamanal pe micul ecran, e jurat in emisiunea „Bravo, ai stil”, de la Kanal D. De ani de zile e in lumina reflectoarelor, așa ca de-a lungul timpului a fost felicitata pentru felul in care arata și se imbraca, dar și criticata aspru, Acum, vedeta a spus ca nu poate fi pe placul…

- Veste zguduitoare pentru lumea chef-ilor din Romania: Liviu Chiorpec a incetat din viața, dupa o lupta grea cu cancerul Veste zguduitoare pentru lumea chef-ilor din Romania: Liviu Chiorpec a incetat din viața, dupa o lupta grea cu cancerul Veste zguduitoare pentru lumea chef-ilor din Romania! Celebrul…

- Claudia Neghina a devenit mama pentru prima data in urma cu șase luni, iar acest lucru i-a schimnbat viața radical. Modelul a facut marturisiri in cadrul emisiunii ,,Neatza cu Razvan și Dani” și a dezvaluit cum s-a schimbat viața ei de cand a devenit mamica.

- Astazi, la miezul nopții, s-a aflat ca Laurențiu Reghecampf a depus actele pentru divorțul de Anamaria Prodan . Antrenorul iși dorește sa se separe legal de cea care i-a fost soție timp de 15 ani de zile. De partea cealalta, impresara a negat mult timp desparțirea de soț, iar acum, in emisiunea lui…

- Marturia unei paciente insarcinata, infectata cu COVID-19 și tratata la SJU Alba: „M-am nascut a doua oara, medicii mi-au salvat viața!” Marturia unei paciente insarcinata, infectata cu COVID-19 și tratata la SJU Alba: „M-am nascut a doua oara, medicii mi-au salvat viața!” O pacienta in varsta de 33…