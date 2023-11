Stiri pe aceeasi tema

- Like Creața traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei, dupa ce a aflat ca urmeaza sa devina din nou mama. Vedeta și-a dorit sa țina sarcina ascunsa și abia in urma cu o zi a anunțat ca familia urmeaza sa se mareasca.

- O camera din Muzeul Capelele Medici din Florenta, unde se spune ca Michelangelo s-ar fi ascuns in 1530 de familia Medici, va fi deschisa in curand vizitatorilor, a anuntat conducerea muzeului, informeaza DPA, preluata de Agerpres. Se crede ca artistul renascentist ar fi stat in aceasta camera secreta…

- Zi importanta in familia Claudiei Shik. Fosta concurenta de la "Mireasa" și soțul ei au organizat astazi botezul fiului lor. Chiar fericita mamica a fost cea care a facut publice primele imagini de la creștinarea micuțului.

- Legenda ca Regele Mihai a plecat in exil cu vagoane pline de tablouri și bijuterii este demontata de documentele gasite in arhive care demonstreaza cum familia regala a Romaniei a supraviețuit vreme de 40 de ani.

- VIDEO: Cum pun sucevenii varza la murat. Secretul unei familii cu tradiție de zeci de ani. Ingredientul minune Milișauți, un pitoresc oraș din nordul Romaniei, este locul unde de aproape 50 de ani familia Pascari a devenit sinonima cu tradiția și calitatea in producția de muraturi. Cu radacini adanc…

- Apar noi detalii in dosarul morții suspecte a lui Mihai, barbatul care a murit dupa ce i-ar fi cazut o creanga in cap. Acces Direct va prezinta inregistrarea secreta de la priveghiul lui Mihai. Toate detaliile incendiare ar putea schimba cursul anchetei.

- Moment inedit la Chefi la Cuțite! Indragitul jurat și-a sarbatorit ziua de naștere in cea mai recenta ediție a show-ulu culinar de la Antena 1. Cadoul primit de el l-a lasat fara replica pe Florin Dumitrescu. Cu toate astea, un detaliu important a fost omis. Afla, din randurile de mai jos, cați ani…

- Mai multe anchete au fost deschise la Spitalul Judetean Satu Mare, dupa ce mama unui bebeluș a susținut ca a avut parte de o naștere brutala, in timpul careia medicii i-au apasat cu coatele pe burta. Bebelușul a suferit leziuni grave in zona capului, iar a doua zi a fost transferat la Oradea, unde a…