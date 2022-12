Stiri pe aceeasi tema

- O moldoveanca care din anul 2017 s-a eschivat de raspundere in fața legii a fost reținuta de poliția de frontiera. Prin sentința Judecatoriei Chișinau, sediul Central, femeia era condamnata la pedeapsa definitiva sub forma de inchisoare pe un termen de 19 ani, pentru trafic de persoane și trafic de…

- O femeie din Capitala in timp ce se deplasa prin parcul Afgan din sectorul Rișcani pe o banca a observat un portmoneu, pe care imediat l-a adus la Poliție, transmite tv8.md. Oamenii legii au efectuat verificari pentru a identifica proprietarul bunului, insa pina la aceasta data nu a fost revendicat…

- Ofiterii Biroului de Investigatii Criminale au dispus, miercuri, retinerea unui craiovean de 21 de ani, acuzat de comiterea a trei infractiuni de furt. Potrivit oamenilor legii, tanarul este suspectat ca a furat portofelele a trei persoane din Craiova. Ultima fapta a fost comisa in centrul Craiovei,…

- Un barbat și o femeie sunt cautați de oamenii legii, fiind suspectați de furt. Camerele de supraveghere au surprins acțiunile unui barbat care a extras bani straini dintr-un bancomat din Capitala. Acesta a observat un card uitat in bancomat și a extras 2.

- Protestul saraciei continua și astazi in Capitala. Oamenii s-au strans de aceasta data in fața Palatului Cotroceni pentru a-și striga nemulțumirile. Sindicaliștii spun ca in timp ce poporul saracește, Guvernul continua sa mareasca taxele și amana creșterea pensiilor și a salariilor. Protestul din fața…

- Scandal de proporții in mass-media, dupa ce una dintre cele mai controversate vedete de la Antena 1 s-a ales cu dosar penal. Fosta concurenta de la Chefi la Cuțite ar fi fost acuzata de faptul ca l-ar fi agresat fizic pe unul din vecinii sai din Capitala. Cum s-ar fi petrecut lucrurile și ce spun […]…

- Trei barbați din Ialoveni și Chișinau, au fost reținuți de oamenii legii pentru trafic de droguri. Unul dintre ei a fost anterior condamnat pentru contrabanda cu pastile ecstasy, aduse din Franța, ispașind patru ani de inchisoare in penitenciarul din Cricova. In urma perchezițiilor, oamenii legii au…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) de comun cu ofițerii Inspectoratului General al Poliției au anihilat un grup infracțional cu activitate de distribuire a drogurilor in Gradina Botanica și Parcul Dendrariu din Chișinau, transmite Jurnal.md . Doi membri…