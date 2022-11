Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca afirma ca Romania ramane ”o destinatie atractiva pentru investitorii din afara granitelor, iar economia noastra ofera noi oportunitati pentru antreprenori” si ca Guvernul este ”un partener onest al mediului de afaceri. ” Șeful Executivului a precizat ca, de la inceputul anului…

- Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava a semnat in luna septembrie 2022 cu Ministerul Educației, in calitate de Coordonator de reforme și investiții responsabil pentru componenta C15 – Educație a Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR), contractul de finanțare ...

- „Prima transa de 2,6 miliarde de euro din PNRR, platita azi de Comisia Europeana, reprezinta confirmarea indeplinirii obiectivelor asumate de Romania si acopera reforme ce contribuie la tranzitia digitala, mobilitate sustenabila, decarbonizare, audit si control, educatie si sanatate, dar si masuri preliminare…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a avut, miercuri, la Bruxelles, o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu care a discutat despre aderarea Romaniei la Spatiul Schengen, stadiul indeplinirii recomandarilor in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) si al implementarii…

- Primaria Municipiului Sacele a primit finanțare europeana in valoare de 27.251.476 lei, in urma unui proiect depus impreuna cu Asociația Metropolitana pentru Dezvoltarea Durabila a Transportului Public Brașov in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR), Componenta 10 – Fondul local.…

- Judetul Galati va primi granturi de peste 32 milioane lei pentru prevenirea abandonului scolar, dupa ce s-au semnat contractele de finantare cu cele 47 de scoli beneficiare, informeaza, joi, Inspectoratul Scolar Judetean(ISJ). Potrivit sursei citate, Ministerul Educatiei si ISJ Galati au incheiat Acordul…

- In contextul riscurilor si incertitudinii create de consecintele razboiului din Ucraina, oficialii Fondului Monetar International au subliniat luni importanta ca Romania sa implementeze politici macroeconomice prudente care protejeaza stabilitatea macroeconomica si sa revigoreze reformele structurale…

- „Decizia de astazi a Comisiei Europene, de a da aviz pozitiv primei cereri de plata din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), pe care Romania a depus-o la 31 mai, confirma disponibilizarea sumei de 2,6 miliarde de euro pentru economia romaneasca. Este rezultatul efortului coordonat…