- Greva profesorilor: Ordonanța pentru salariile din invațamant, „ca urmare a discutiilor purtate cu sindicatele” Greva profesorilor: Ordonanța pentru salariile din invațamant, „ca urmare a discutiilor purtate cu sindicatele” Ministrul Muncii a anuntat ca, in urma discutiilor purtate cu sindicatele din…

- Premierul Nicolae Ciuca se intalneste duminica, la Palatul Victoria, cu sindicatele din Educatie, pentru a discuta pe marginea revendicarilor acestora și a incerca sa stopeze greva profesorilor.Consultarile sunt programate sa inceapa la ora 14,00, potrivit Biroului de presa al Guvernului. Sambata, premierul…

- Ministrul Muncii paseaza problema grevei profesorilor coaliției și vrea sa o imparta cu PNL și UDMR. El a precizat ca legea salarizarii este parte a cererii numarul patru, iar negocierile sunt inca la cererea numarul doi. ”Sunt intr-o perioada extrem de delicata, in care gandul meu sa duce catre cei…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a declarat sambata despre negocierile cu sindicatele din educatie ca nu crede ca solutia este doar la el ci este la intreaga coalitie. Intrebat daca va merge in fata profesorilor cu o majorare a salariilor, ministrul a spus ca nu merg la o negociere cu concluziile si cu…

- In timp ce profesori au anunțat ca inchid școlile, ministrul cu banii a pornit o rafuiala politica. Marius Budai susține ca salariile profesorilor au fost majorate doar de PSD, iar in timpul guvernarii liberale ei nu au primit niciun leu in plus la finalul lunii. „Soluția pentru dascali nu este a ministrului…

- Ministrul Muncii, Marius Budai (PSD), a declarat, joi, la Ploiesti, referindu-se la protestele profesorilor, ca acestea sunt legitime, insa nu trebuie sa sufere copiii nevinovati."Solutia pentru dascali nu este a ministrului Muncii, este a noastra, a PSD. Eu cred ca dascalii nostri stiu ca atunci…

- Ministrul Muncii, Marius Budai (PSD), a declarat miercuri, la Antena 3, dupa ce sindicatele din educație au anunțat ca profesorii intra in greva generala in toate școlile din țara incepand cu 22 mai, ca salariile nu se pot majora de pe o zi pe alta.„Nu putem sa modificam brusc salariile fara sa afectam…

- Reacția ministrului Ligia Deca la greva generala anunțata in invațamant. Ce spune despre salariile profesorilor Ministrul Educației, Ligia Deca, a vorbit marți seara despre greva generala anunțata de sindicatele din invațamant, din data de 22 mai (luni). Aceasta a fost invitata la o emisiune a postului…