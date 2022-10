Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Fostul consilier prezidential Ligia Deca este noul ministrul al Educației dupa ce a depus, luni, juramantul de investitura in fata presedintelui Klaus Iohannis, intr-o ceremonie care s-a desfasurat la Palatul Cotroceni. știrea inițiala Ligia Deca, consilier prezidențial in Departamentul de Educație…

- „Știu ca Romania Educata va merge mai departe cu noi energii, cu susțineri din spațiul politic. Este un proiect de țara de care avem nevoie”, i-a spus Klaus Iohannis noului ministru al Educației, Ligia Deca, la investirea de la Palatul Cotroceni. Președintele, care a semnat decretul de investire chiar…

- Fostul consilier prezidential Ligia Deca a depus, luni, juramantul de investitura in functia de ministru al Educatiei, in fata presedintelui Klaus Iohannis, intr-o ceremonie care s-a desfasurat la Palatul Cotroceni. Seful statului a semnat, luni, decretele privind eliberarea Ligiei Deca din functia…

- UPDATE: Ligia Deca a depus luni dupa-amiaza, la Palatul Cotroceni, juramantul ca ministru al Educației. Preeședintele Klaus Iohannis a spus, la ceremonie, ca pachetul Romania Educata trebuie sa ajunga rapid in Guvern.

- Președintele Klaus Iohannis a cerut, luni, la investirea noului ministru al Educației, Ligia Daca, ca proiectul Romania Educata trebuie sa continue. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- OFICIAL: Ligia Deca, noul ministru al Educației. A depus juramantul de investitura in functie Noul ministru al Educației, Ligia Deca, a depus juramantul de investitura in functie, luni dupa-amiaza, la Palatul Cotroceni. Decretul privind numirea fostului consilier prezidential Ligia Deca in functia de…

- Consilierul prezidential Ligia Deca, nominalizata de conducerea PNL pentru functia de ministru al Educatiei, a afirmat, luni, ca va operationaliza Romania educata in litera si spirit, in conformitate cu declaratiile presedintelui Klaus Iohannis si cu toate evolutiile legislative din ultima vreme, conform…

- Consilierul prezidential Ligia Deca este favorita pentru a fi propusa luni de conducerea PNL in functia de ministru al Educatiei, pe lista scurta a PNL regasindu-se si rectorul Universitatii de Vest, Marilen Pirtea, sustin surse politice pentru News.ro. Ligia Deca a coordonat proiectul Romania Educata,…