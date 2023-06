Stiri pe aceeasi tema

- Finala Nations League. Nationala de fotbal a Spaniei a castigat Liga Natiunilor, dupa ce a invins Croatia cu scorul de 5-4, la loviturile de departajare, in finala desfasurata la Rotterdam, duminica seara, un meci in care scorul a fost alb (0-0) la capatul celor 120 de minute. Partida a putut fi urmarita…

- Croatia – Spania | S-a aflat cati bani va incasa Spania dupa ce a castigat, la lovituri de departajare, UEFA Nations League. Reprezentativa antrenata de Luis de la Fuente a dat marea lovitura si a triumfat in finala cu Croatia, disputata pe stadionul „De Kuip” din Rotterdam. Meciul a putut fi urmarit…

- Spania a cucerit trofeul Ligii Națiunilor, dupa o finala fara goluri cu Croația, dar cu multe faze de poarta. Elevii lui Luis de la Fuente s-au impus cu 5-4, dupa executarea loviturilor de departajare. Echipele de start: Croația: 1. Livakovic – 22. Juranovic, 6. Sutalo, 5. Erlic, 14. Perisic – 10 Modric…

- Pentru a doua ediție consecutiva de Liga Națiunilor echipa Spaniei a ajuns in finala, in timp ce pentru Croația este prima apariție in ultimul act al acestei intreceri destinate echipelor naționale din Europa. Finala din acest an se va disputa pe ”De Kuip” din Rotterdam, duminica, incepand cu ora 21:45,…

- Echipele naționale sar in ajutor microbiștilor intr-o perioada secetoasa. Spania și Croația ne-au incantat deja in semifinalele Ligii Națiunilor, iar celelalte naționale de top stau la rand pentru a continua spectacolul. Cele mai tari cote se afla pe efbet.ro. Ne-au obișnuit cu golurile Ca tot a venit…

- Joselu, autorul golului victoriei Spaniei in semifinala Ligii Națiunilor cu Italia (2-1), are 33 de ani și o cariera obscura in spate. Tocmai a retrogradat cu Espanyol, dar Real Madrid a decis sa-l ia pentru instinctul sau de killer. Sezonul trecut a bifat 16 reușite in La Liga. Spania e in finala Nations…

- Echipa nationala a Spaniei a invins joi seara, la Enschede, scor 2-1, reprezentativa Italiei si s-a calificat in finala Ligii Natiunilor, urmand sa joace impotriva Croatiei, duminica, la Rotterdam.In Tarile de Jos, la Enschede, Spania si Italia au jucat a doua semifinala din Liga Natiunilor. Ibericii…

- Prima semifinala din Liga Națiunilor, ediția 2022/23, se disputa miercuri seara, de la ora 21:45, intre echipele Olandei și Croației. Un meci pe care, in Betano, pot fi plasate pana la șapte pariuri diferite, pe același bilet și o singura cota cumulata, cu indragita opțiune Bet Builder. ...