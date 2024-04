Stiri pe aceeasi tema

- Seara de joi, 18 aprilie, este dedicata meciurilor retur din sferturile de finala in Liga Europa și Conference League. In toate cele opt meciuri programate totul este posibil, inclusiv ca Liverpool sa rastoarne avantajul de 3-0 obținut de Atalanta pe Anfield Road, deși statistica este impotriva ”cormoranilor”.…

- Echipele Paris Saint-Germain si Borussia Dortmund s-au calificat, marti, in semifinalele Ligii Campionilor, dupa ce au eliminat formatiile FC Barcelona, respectiv Atletico Madrid. PSG s-a impus, scor 4-1, iar Borussia cu 4-2, informeaza news.ro.

- Echipa italiana Atalanta Bergamo s-a impus joi seara, in deplasare, scor 3-0, in fata gruparii engleze FC Liverpool, in prima mansa a sferturilor din Liga Europa. AS Roma a invins pe AC Milan, in deplasare, scor 1-0, transmite Noi.md. Elevii lui Jurgen Klopp au lovit bara in minutul 26, prin Elliott,…

- CSM Targoviște stralucește tot mai mult in actuala ediție a Diviziei A1 la volei feminin. Miercuri dupa-amiaza, formația dambovițeana a reușit calificarea in semifinalele campionatului, dupa o dubla victorie obținuta in duelului cu Corona Brașov, in faza sferturilor de finala. In cel de-al doilea joc…

- Prima zi a turneului Final 8 al Cupei Romaniei la baschet feminin a programat, la Sepsi Arena din Sfantu Gheorghe, sferturile de finala ale competitiei. Prima disputa a consemnat si surpriza acestei faze a competitiei: divizionara secunda CSM Alexandria s-a impus in fata lui CSM Targu Mures, grupare…

- Echipa italiana AC Milan s-a impus joi seara, pe teren propriu, scor 4-2, in fata formatiei cehe Slavia Praga, in prima mansa a optimilor Ligii Europa. Echipa franceza Marseille a invins pe Villarreal cu 4-0. Milan a avut un adversar redutabil in echipa pragheza, care a jucat in zece din minutul…

- Rennes - Milan, meci contand pentru mansa a doua a 16-imilor de finala din Liga Europa, este programat, joi, 22 februarie, de la ora 19:45, pe Roazhon Park, si va fi transmis in direct de Pro Arena.

- Returul șaisprezecimilor din Liga Europa lasa deschisa ecuația calificarii in toate cele opt meciuri programate joi, 22 februarie, de la 19:45 și respectiv 22:00. Invingatoare cu 3-0 in tur, pe teren propriu, AC Milan este cel mai aproape de calificarea in optimi, dar in fotbal totul se joaca pana la…