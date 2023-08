Stiri pe aceeasi tema

- Braga – Panathinaikos 2-1, Maccabi Haifa – Young Boys 0-0 și Molde – Galatasaray 2-3. Aceste meciuri au incheiat manșa „tur” a play-off-ului UEFA Champions League. Cel mai spectaculos duel a avut loc in Norvegia. Partida dintre Molde și Galatasaray a inceput in forța, gazdele marcand inca din minutul…

- Trei meciuri țin capul de afiș, miercuri, 23 august, in playoff-ul din Liga Campionilor. Este vorba de partidele tur in confruntarile Maccabi Haifa – Young Boys, Molde – Galatasaray și Braga – Panathinaikos, meciuri programate de la ora 22:00. Pe Betano, cu Bet Builder activat, se poate ajunge la o…

- Seara de miercuri, 2 august, este una a concluziilor in ceea ce privește echipele care vor obține biletele pentru turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. Printre formațiile care trebuie sa traga din greu pentru calificare se numara Galatasaray sau Maccabi Haifa, echipe cu aspirații la prezența in faza…

- Zalgiris Vilnius, campioana Lituaniei, a reușit un egal surprinzator cu Galatasaray, campioana Turciei, in turul doi preliminar din Liga Campionilor, scor 2-2. Manșa retur are loc pe 2 august, in Turcia Pentru Zalgiris au fost pe teren 3 foști jucatori din SuperLiga. Stipe Vucur, dat afara de Becali…

- Mijlocașul roman Alexandru Cicaldau (26 de ani) a fost lasat in afara efectivului de 25 de jucatori, cu care Galatasaray va aborda preliminariie Ligii Campionilor. In schimb, Olimpiu Moruțan (24), care s-a remarcat in cantonamentul din Austria, a prins lista alcatuita de antrenorul Okan Buruk. Galatasaray…

- Astazi, la ora 20:00, va avea loc мeciul retur din cadrul primei runde preliminare din cadrul Ligii Campionilor dintre Sheriff și Farul din Romania. In primul meci jucat de aceste doua formații a fost inregistrata victoria Farului cu scorul 1:0. {{691110}}Ciștigatoarea dublei manșe va juca in urmatoarea…

- Mohamed Salah (30 de ani), vedeta lui Liverpool, a ieșit pe rețelele de socializare pentru a le cere scuze fanilor dupa ratarea prezenței in ediția viitoare a Ligii Campionilor. Verdictul a fost dat de victoria lui Manchester United, 4-1, in fața lui Chelsea. Manchester United i-a aplicat o veritabila…

- Cu o etapa inainte de finalul Premier League, Liverpool a pierdut orice șansa matematica de a mai prinde top 4, care asigura prezența in grupele Ligii Campionilor in sezonul viitor. Dupa victoria lui Manchester United cu Chelsea, 4-1, „diavolii” și-a asigurat matematic prezența in primele 4 și au lasat-o…