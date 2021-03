Stiri pe aceeasi tema

- Paris Saint-Germain s-a calificat in sferturile Ligii Campionilor, desi a remizat, scor 1-1, cu FC Barcelona, in returul optimilor. Pentru PSG a marcat Mbappe '30, iar pentru Barcelona a inscris Messi '37. In minutul 45+3, Lionel Messi a ratat un penalti, pentru prima oara in Liga Campionilor…

- Juventus a fost eliminata de FC Porto din Liga Campionilor, desi a invins-o cu scorul de 3-2, dupa prelungiri, la Torino, in mansa a doua a optimilor de finala. 9 februarie Juventus Torino – Porto 3-2 dupa prelungiri – detalii, pe gsp.ro (in tur: 1-2) Cristiano Ronaldo a parasit Liga Campionilor. Foto:…

- Programul meciurilor retur din faza optimilor de finala ale Ligii Campionilor : Marti, 9 martie – ora 22.00:Borussia Dortmund – FC Sevilla (in tur 3-2),Juventus Torino – FC Porto (in tur 1-2). Miercuri, 10 martie – ora 22.00:Liverpool – Leipzig (2-0),PSG – Barcelona (4-1). 16 martie – ora 22.00:Manchester…

- Liga Campionilor continua, marti, cu faza optimilor, iar turul intalnirii Atletico - Chelsea este programat pe Arena Nationala, potrivit news.ro. Meciurile vor avea loc de la ora 22.00: Marti: Atletico Madrid - Chelsea (meciul se joaca la Bucuresti - Arena Nationala)Lazio…

- Liga Campionilor revine de marti cu meciurile din turul optimilor competitiei, toate urmand sa inceapa de la ora 22.00. Programul partidelor: Marti: FC Barcelona - Paris Saint-GermainRB Leipzig - FC Liverpool (meciul se joaca la Budapesta)Miercuri:FC Porto…

- Programul meciurilor din turul optimilor de finala din Liga Campionilor: Marti, 16 februarie – ora 22.00: Barcelona – PSG, Leipzig – Liverpool.Miercuri, 17 februarie – 22.00: FC Porto – Juventus, Sevilla – Dortmund.Marti, 23 februarie – ora 22.00: Atl. Madrid – Chelsea, Lazio – Bayern.Miercuri, 24 februarie…

- Campioana Spaniei, Real Madrid, a inregistrat venituri de 681,2 milioane euro in sezonul 2019/2020, cu 8% mai mici decat cele din sezonul precedent. Cu toate astea este clubul cu cea mai mare cifra de afaceri din elita Europei, conform unui studiu al firmei de audit financiar KPMG, informeaza Agerpres…

- CHIȘINAU, 28 dec – Sputnik. Prezent la ceremonia gazduita de luxosul Hotel Armani din Dubai, Cristiano Ronaldo a primit cu emotie trofeul oferit de organizatori. ”Acest premiu este foarte important pentru mine. A fi nominalizat alaturi de mari fotbalisti este o onoare. Acest lucru ma motiveaza…