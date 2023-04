Liga Campionilor | City i-a stricat seara lui Bayern și la Munchen Manchester City s-a calificat in semifinalele Ligii Campionilor dupa ce a terminat la egalitate cu Bayern, la Munchen, scor 1-1, miercuri seara, in mansa secunda a sferturilor de finala. City, care in tur a castigat cu 3-0, a controlat tactic jocul de pe „Allianz Arena“ și a fost la un pas de victorie. Echipa antrenata de Pep Guardiola a deschis scorul prin golgheterul Erling Haaland (’57), cel care in prima repriza a ratat un penalty (’37). Bayern a egalat pe final, prin Joshua Kimmich (’83), dintr-o lovitura de pedeapsa. Bayern Munchen: Sommer – Pavard (’77, Stanisic), Upamecano, De Ligt, Cancelo… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

