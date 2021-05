Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City și Chelsea se înfrunta, sâmbata, de la ora 22:00, în finala Champions League de la Porto. Este prima întâlnire într-o competiție europeana între cele doua echipe de la începutul anilor`70 încoace. Partida va fi LiveText pe HotNews.ro…

- Meciul a început. Real a avut lovitura de start.Real Madrid și Chelsea se înfrunta marți de la ora 22:00 pe Stadionul Alfredo Di Stefano în prima semifinala a Ligii Campionilor. Obișnuita cu prezența în aceasta etapa, Real da piept cu londonezii care nu au mai reușit…

- Real Madrid și Chelsea se înfrunta marți de la ora 22:00 pe Stadionul Alfredo Di Stefano în prima semifinala a Ligii Campionilor. Obișnuita cu prezența în aceasta etapa, Real da piept cu londonezii care nu au mai reușit sa ajunga în penultimul act de UCL din 2014. ​În…

- Manchester City și Tottenham se vor infrunta astazi, de la ora 18:30, in finala Carabao Cup. Partida poate fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct la Digi Sport. Man. City - Tottenham, liveTEXT de la 18:30 City - Spurs, echipele de start: CITY: Steffen - Walker, Dias, Laporte, Cancelo…

- Marți, de la ora 22:00, au loc partidele retur din cadrul sferturilor Champions League. Chelsea și Porto se înfrunta pe teren neutru, londonezii plecând cu prima șansa (2-0 în tur), în timp ce PSG primește vizita lui Bayern Munchen (parizienii au învins în tur cu…

- Chelsea a facut un pas mare spre calificarea in semifinalele Ligii Campionilor, dupa ce a invins-o pe FC Porto cu scorul de 2-0, miercuri seara, in deplasare, la Sevilla. Londonezii s-au impus prin golurile marcate de Mason Mount (32) si Ben Chilwell (85). Porto a dominat prima parte a meciului si a…