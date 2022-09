Liga Campionilor a revenit - Rezultatele primei etape din faza grupelor: Victorii pentru Real Madrid, PSG, Manchester City

Stiri pe aceeasi tema

Antrenorul lui Real Madrid, Carlo Ancelotti, este optimist in privinta sanselor echipei spaniole de a-si apara titlul in Liga Campionilor la fotbal, desi casele de pariuri nu a inclus-o printre primele patru favorite, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

Antrenorul lui Juventus Torino, Massimiliano Allegri a anuntat, marti, revenirea iminenta a fotbalistilor Angel Di Maria si Leonardo Bonucci dupa accidentarile suferite, ei urmand sa fie apti pentru meciul de saptamana viitoare de pe terenul lui PSG, din Liga Campionilor, informeaza AFP, potrivit…

Un suporter al echipei FC Liverpool si-a recuperat ceasul de lux furat in timpul finalei Ligii Campionilor, de pe Stade de France, dintre Liverpool si Real Madrid, scrie presa franceza.

Echipa spaniola de fotbal Real Madrid, castigatoarea ultimei editii a Ligii Campionilor, a invins cu scorul de 2-0 formatia italiana Juventus Torino, intr-un meci amical disputat sambata la Los Angeles (California), informeaza AFP.

Echipa CFR Cluj a remizat, marti, in deplasare, scor 0-0, cu formatia armena Piunik Erevan, in prima mansa a turului 1 preliminar din Liga Campionilor, conform news.ro.

Internationalul galez Gareth Bale, aflat la final de contract cu Real Madrid, echipa alaturi de care a cucerit recent pentru a cincea oara Liga Campionilor, a confirmat ca va apara culorile formatiei Los Angeles FC, din campionatul profesionist nord-american de fotbal (MLS), informeaza AFP.

Francezul Zinedine Zidane, fostul antrenor al echipei Real Madrid, cu care care a cucerit trei trofee consecutive ale Ligii Campionilor (2016, 2017, 2018), a declarat duminica, in cadrul emisiunii Telefoot, ca are dorinta de a continua, dar fara sa precizeze unde va antrena in viitor, informeaza…

Dupa eliminarea din Liga Campionilor, in martie, la Madrid, fostul director sportiv de la Paris Saint-Germain, Leonardo, a fost suspendat un meci, potrivit news.ro.