Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Rapid a învins, miercuri, în deplasare, cu scorul de 5-1, echipa CS Mioveni, în ultimul meci al etapei a XVII-a a Ligii a II-a, potrivit News.ro.Golurile învingatorilor au fost marcate de Sefer ‘8, Mallo ’39, Goge ’58, Hlistei ’75 si Labeau…

- Meciul dintre Rapid si Petrolul, desfasurat miercuri, la Bucuresti, si incheiat cu victoria giulestenilor cu 1-0, a pus in scena un spectacol superb. Nu pe teren, ci in tribune. Galeriile celor doua rivale au facut show in Regie. Farul Constanta - Universitatea Cluj 3-2CS Mioveni - Sportul Snagov 2-1Pandurii…

- Sambata11:00 ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu - Farul11:00 FC Arges - CSM Reșița11:00 SCM Gloria Buzau - ASU Politehnica Timișoara11:00 Ripensia Timișoara - CS Mioveni13:30 Metaloglobus Bucuresti - Turris-Oltul Turnu Magurele Duminica14:30 Sportul Snagov - FC Universitatea Cluj 17:00 AFK Csikszereda…

- ​​Rapid București s-a impus cu 3-2, duminica, în Regie, împotriva formației SCM Gloria Buzau, în etapa a opta din Liga 2. În urma acestui rezultat, cele doua echipe se afla la egalitate în clasament - 16 puncte.Buzau a deschis scorul în minutul 10 prin Huiba,…

- Printre lucrurile care au surprins, la meciul cu Sportul Snagov, incheiat cu un rezultat rușinos pentru Petrolul, 1-1, a fost și strategia antrenorului Flavius Stoican la ”timeout-urile” prilejuite de diverse accidentari sau pentru a acorda jucatorilor posibilitatea de a se hidrata! Astfel, Stoican…

- Program etapa a 7-a: Sambata, 14 septembrie, ora 11:00CSM Resita - Turris Oltul Turnu Magurele Viitorul Pandurii Targu Jiu - Concordia Chiajna SCM Gloria Buzau - Daco-Getica Bucuresti Metaloglobus Bucuresti - Pandurii Targu Jiu FK Csikszereda - Ripensia Timisoara Sambata, 14 septembrie,…

- Liga a II-a, etapa 6 Vineri, 6 septembrie – ora 19.30: CS Mioveni – Metaloglobus Bucuresti. Sambata, 7 septembrie – ora 11.00: Sportul Snagov – Dunarea Calarasi, Pandurii Targu Jiu – Gloria Buzau, Concordia Chiajna – CSM Reșița, Turris Turnu Magurele – ASU Poli Timișoara; ora ora 13.30: Daco-Getica…

- ​FC Arges a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Pandurii Târgu Jiu, în penultimul meci al etapei a cincea a Ligii a II-a.Pentru FC Arges a marcat Barbu, în minutele 17 si 79. Golul oaspeților a fost înscris de Bratu, în minutul 73.Rezultatele…