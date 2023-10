Liga a 3-a: Gloria Baneasa, succes cu Recolta Gheorghe Doja

Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a noua, ultima din tur, a Ligii a 3 a la fotbal, seria a treia, le a adus victorii ambelor reprezentante ale judetului Constanta in competitie. Axiopolis Cernavoda a invins in deplasare FC Voluntari 2, ultima clasata, cu 4 2, pe cand Gloria Baneasa a dispus pe teren propriu de a doua clasata,…

- In etapa a opta a Ligii a 3 a la fotbal, seria a treia, nou promovata Axiopolis Cernavoda antrenor, Petre Grigoras a invins pe teren propriu LPS HD Clinceni, o echipa mai bine clasata, care se afla pe locul trei.Pe pozitia a sasea inaintea meciului, Axiopolis s a impus cu 2 1 2 0 si a urcat pe cinci…

- In etapa a saptea a seriei a treia din Liga a 3 a la fotbal, editia 2023 2024, Gloria Baneasa, din judetul Constanta, a inregistrat a doua victorie, 1 0 pe teren propriu contra nou promovatei Axiopolis Cernavoda. Unicul gol al meciului a fost realizat de Silviu Pana in prima repriza. Gloria ocupa locul…

- In etapa a sasea a Ligii a 3 a de fotbal, seria a treia, Axiopolis Cernavoda a jucat pe teren propriu cu Recolta Gheorghe Doja, iar partida s a incheiat cu victoria gazdelor antrenor, Petre Grigoras , scor 5 2.In clasament, Axiopolis ocupa locul cinci, cu 9 puncte, avand trei victorii si trei infrangeri,…

- Meciul dintre U Cluj și Universitatea Craiova s-a incheiat la egalitate , scor 1-1, in etapa a zecea din SuperLiga Romaniei, iar la final nemulțumirile au fost de partea trupei lui Dragoș Bon. Acesta s-a aratat extrem de nemulțumit de prestația echipei și a transmis ca oltenii ”și-au batut joc de ei…

- In etapa a cincea a Ligii a 3 a de fotbal, seria a treia, nou promovata Axiopolis Cernavoda a jucat in deplasare cu Dunarea Calarasi, iar partida s a incheiat cu succesul gazdelor, scor 3 1.In clasament, Axiopolis se afla pe locul cinci, cu sase puncte, avand doua victorii si trei infrangeri, golaveraj…

- Dupa infrangerea de la Clinceni, Recolta Gheorghe Doja a primit vizita satelitului celor de la FC Voluntari. Echipa imprevizibila, mai ales ca in Liga I e pauza și nu poți ști ce jucator de la prima echipa poate fi detașat. Din fericire, distribuția echipei antrenate de Dinu Todoran nu cuprindea niciun…

- Sambata, 26 august 2023, debuteaza un nou sezon de Liga a III-a. Recolta Gheorghe Doja va activa tot in cea de a treia serie, componența acesteia fiind, in linii mari, aceeași. Au ramas: CS Afumați, FC Voluntari 2, Dunarea Calarași, Inainte Modelu, Agricola Borcea (pastrata in Liga a III-a cu toate…