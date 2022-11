Liga a 2-a: Unirea Constanta, meci dificil acasa cu Csikszereda Miercurea Ciuc

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal Unirea Constanta a sustinut astazi meciul din etapa a zecea a Ligii a 2 a, intalnind pe teren propriu, la Clinceni, Minaur Baia Mare.Partida s a incheiat cu victoria gazdelor, scor 1 0 Mario Lacatus 16 .Succesul este unul important, avand in vedere ca Unirea era sub Minaur in clasament,…

- Maine, ora 15.00, CS Ocna Mureș – Unirea Ungheni | Test dificil pentru “Soda draga”! CS Ocna Mureș (locul 6, cu 8 puncte) are parte de un examen major in etapa a 7-a din Seria 9 a Ligii 3: meci acasa, sambata, de la ora 15.00, cu Unirea Ungheni (ultima treapta a podiumului, cu 4 puncte mai mult). Dificultatea…

- Steaua București a trecut lejer de Unirea Constanța și s-a instalat pe primul loc al ligii secunde dupa 9 etape scurse din sezonul regulat. Meciul cu „ciudata” echipa din Constanța, un satelit neoficial al SC FC FCSB SA, ce evolueaza la Clinceni și care este sponsorizata de Consiliul Județean Ilfov,…

- FOTO, LIVE-TEXT: CSM Unirea Alba Iulia – CS Ocna Mureș, derby „de Alba” cu miza pentru conjudețene Azi, ora 15.00, un alt derby “de Alba” pe “Cetate”, CSM Unirea Alba Iulia (locul 10, 3 puncte) versus CS Ocna Mureș (locul 6, cu 5 puncte mai mult). Partida contand pentru etapa a 7-a a Ligii 3 este prima…

- Echipa de fotbal Unirea Constanta a realizat in etapa a opta a Ligii a 2 a a doua victorie stagionala, invingand cu 3 1 pe teren propriu Gloria Buzau, una dintre formatiile favorite la calificarea in play off.Inaintea partidei, Unirea se afla in clasament pe locul 19 penultimul , cu 3 puncte, in timp…

- In acest final de saptamana avem poate cel mai așteptat meci din Liga 2 pentru suporterii baimareni, cel cu Dinamo București. In Maramureș, DINAMO are mulți suporteri care așteapta sa vada cum va evolua echipa lor favorita pe terenul celor de la CS Minaur. Meciul este programat pentru data de 9 octombrie,…

- CFR Cluj și Petrolul se intalnesc in etapa #12 a Ligii 1. Partida care va avea loc la Mediaș, este programata sambata, 1 octombrie, și este liveTEXT pe GSP.ro de la 21:30. Meciul este televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport și Prima Sport CFR Cluj - Petrolul Ploiești, live de la 21:30 Click AICI pentru…

- Echipa AFC Unirea Constanta a fost invinsa, cu scorul de 0-3 (0-1), de Progresul Spartac, intr-o partida disputata la Clinceni, contand pentru etapa a doua a Ligii a II-a la fotbal. Golurile au fost marcate de Sandru (min. 13), Lixandru (min. 47) si Coza (min. 58). In clasament, Unirea ocupa locul 20,…