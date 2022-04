​Liga a 2-a: Steaua, victorie cu Petrolul. Rezultatele înregistrate azi și clasamentele actualizate Liga a 2-a continua cu etapa a 2-a din play-off și play-out. Joi, in ultima zi a lunii martie, de la ora 19:30, Hermannstadt a primit vizita echipei Concordia Chiajna. Program etapa 2 play-off Liga 2: joi, 31 martie 2022, ora 19:30 FC Hermannstadt – Concordia Chiajna 2-1 sambata, 2 aprilie 2022, ora 14:30 Steaua – Petrolul Ploiești 2-1 duminica, 3 aprilie 2022, ora 13:30 Unirea Slobozia – Universitatea Cluj CLASAMENT In aceasta a doua etapa vor sta Metaloglobus, in Grupa A, respectiv Unirea Dej, in Grupa B. Program etapa 2 play-out Liga 2, Grupa A: sambata, 2 aprilie 2022, ora 11:00 FK Miercurea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

