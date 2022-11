Stiri pe aceeasi tema

- In etapa a 13-a a Ligii a 2-a la fotbal, FC Brasov a intalnit, in aceasta dimineața, in deplasare, pe Concordia Chiajna. FC Brasov a reusit sa se impuna cu 1-0. Singurul gol al meciului a fost marcat, in minutul 23, de bulgarul Milcho Anghelov, din lovitura de la 11 metri. Penalty-ul a fost obținut…

- Sambata a fost programata etapa a 9-a a Ligii a 3-a la fotbal. SR Brașov a invins singura echipa care nu pierduse pana acum in Seria a 5-a, CSO Plopeni. Stegarii s-au impus cu 1-0, dupa golul marcat de Ștefan Rachișan in repriza a doua. Cetate Rașnov a caștigat derby-ul județea cu Kids Tampa Brașov,…

- ACS Kids Tampa Brașov are, sambata, 22 octombrie, parte de un nou derby in Liga a 3-a. „Urșii” vor merge la Rașnov, unde vor da piept, de la ora 15:00, cu cei de la Olimpic Cetate din localitate. O partida dificila, dar elevii lui Vasile Tatarciuc și Ciprian Anghel o vor aborda cu multa incredere, in…

- Astazi a fost programata etapa a 7-a a Ligii a 3-a de fotbal. Pe Stadionul Tineretului, SR Brașov a remizat cu CS Paulești, scor 1-1. Ion Mihai a marcat golul brașovenilor, in minutul 75. Cetate Rașnov a invins la scor, 5-0, pe KSE Tg. Secuiesc. Boția, Roșu, Turcu, Voicu și Druga au marcat golurile…

- Astazi a fost programata etapa a 8-a din Liga a 3-a de fotbal. Aceasta runda a programat un derby județean. Confruntarea de la Zarnești, dintre echipa locala ASF Olimpic și SR Brașov. Stegarii au caștigat meciul de la Zarnești cu 2-0. Golurile brașovenilor au fost marcate de Ion Mihai in minutul 3 și…

- In aceasta dupa-amiaza a fost programata etapa a 5-a din Liga a 3-a de fotbal. In seria a 5-a au avut loc doua derby-uri județene. Astfel, SR Brașov s-a deplasat la Cetate Rașnov. Iar Kids Tampa Brașov a primit vizita celor de la ASF Zarnești. SR Brașov s-a impus in deplasarea de la Rașnov, scor 2-1,…

- In aceasta seara au avut loc meciurile din Seria a 5-a a Ligii a 3-a de fotbal. La Zarnești a avut loc cel mai interesant meci al etapei. ASF Olimpic a intalnit, intr-un derby județean, pe Cetate Rașnov. Desfașurarea partidei a fost una cu adevarat dramatica. Gazdele au deschis scorul, dar apoi oaspeții…

- „Urșii” merg cu incredere la Plopeni pentru disputa cu liderul seriei. ACS Kids Tampa Brașov are sambata, o deplasare dificila in Liga a 3-a. „Urșii” lui Vasile Tatarciuc și Ciprian Anghel vor juca pe terenul liderului seriei, CSO Plopeni, o echipa care a acumulat maximum de puncte din cele trei etape…