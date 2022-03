Liga 3 / CSM Slatina a intrat pe ultima sută de metri cu pregătirea Divizionara C CSM Slatina a sustinut sambata ultimul joc de verificare al iernii. Echipa antrenata de Ovidiu Burca a incheiat seria testelor cu o victorie, scor 4-0, in fata formatiei secunde a clubului FC Arges. Golurile gruparii slatinene au fost marcate de Radu Necsulescu (2), Marian Manea si David Oprescu. De mentionat faptul ca amicalul ar fi trebuit sa se dispute pe terenul formatiei argesene. Cum la Pitesti a nins sambata dimineata, oficialii celor doua echipe au decis ca jocul sa se desfasoare pe unul dintre terenurile Complexului Sportiv „1 Mai“. Iata marcatorii si rezultatele inregistrate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

