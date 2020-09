FCU Craiova a caștigat derbiul Olteniei din etapa 4, 4-2, cu ACS Viitorul, la Targu Jiu, și a urcat pe primul loc in clasament in Liga 2 . Golurile invingatorilor au fost marcate de Valentin Munteanu (’9), Claudiu Balan (’45+1) și Nicușor Raicea (’62, ’80). Pentur gorjeni a inscris Vlad Șerbanescu (’15, ’69). Viitorul Pandurii Targu Jiu: Moga – Ciul, Al. Baican, Misaraș (’67, Ludușan), An. Dragu – Chiorean, Prejmerean (’59, Mitrica) – Vl. Șerbanescu (’83, Vl. Costea), Girbița (’59, Lixandr), Cioiu – D. Paraschiv (’59, Badauța). Antrenor: Flavius Stoican. FCU: R. Popa – R. Negru, Gugu, Diakite,…