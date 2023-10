Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Corvinul Hunedoara a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Chindia Targoviste, intr-un meci din etapa a zecea a Ligii 2 Casa Pariurilor, in care a revenit de la 0-1, potrivit news.ro.Oaspetii au deschis scorul prin Prejmerean, in minutul 12.Pentru Corvinul au…

- Dupa pauza competiționala ocazionata de meciurile susținute de Naționala, echipa antrenata de Andrei Prepelița va avea o serie de patru meciuri oficiale in doua saptamani. Trei jocuri sunt programate in campionatul Ligii secunde, iar al patrulea va fi o confruntare in Cupa Romaniei. Iata programul cleor…

- CS Mioveni ocupa locul 4 in clasamentul Ligii a 2-a și a aflat astazi programul urmatoarelor 3 meciuri. Galben-verzii nu au meciuri foarte grele in urmatoarea perioada și chiar pot spera la puncte frumoasa pe care sa le obțina. Citește și Cand joaca FC Argeș cu CSM Slatina, Gloria Buzau și Concordia…

- FC Unirea Dej a anunțat, astazi, demiterea antrenorului principal Dacian Nastai, numit in vara , la inceputul sezonului de Liga 2. In urma evoluției modeste din primele noua etape, in care Unirea Dej a obținut doar 7 puncte și ocupa locul retrogradabil 18, Comitetul Director al clubului alb-albastru…

- Etapa 95 octombrie, 17.00Steaua – Campionii FC Arges 7 octombrie, 11.00Viitorul Pandurii Targu Jiu – Concordia ChiajnaCS Mioveni – CSM ResitaChindia Targoviste – Progresul SpartacMetaloglobus București – FK Miercurea CiucUnirea Dej – CSC DumbravitaCSM Alexandria – Ceahlaul Piatra Neamt 7 octombrie,…

- Etapa a 5-a. Rezultate tehnice Corvinul Hunedoara – Concordia Chiajna 2-2CSM Resita – Progresul Spartac 0-0Viitorul Pandurii Targu Jiu – FK Miercurea Ciuc 1-1CSM Alexandria – CSM Slatina 0-1Unirea Dej – Gloria Buzau 2-4CS Mioveni – CSC Dumbravita 0-1CS Tunari – Ceahlaul Piatra Neamt 0-1Chindia Targoviste…

- Sambata, 2 septembrie – ora 11.00: Corvinul Hunedoara – Concordia Chiajna, CSM Reșița – Progresul Spartac, Viitorul Pandurii Targu Jiu – Csikszereda Miercurea Ciuc, CSM Alexandria – CSM Slatina, Unirea Dej – Gloria Buzau.Duminica, 3 septembrie – ora 11.00: CS Mioveni – CSC Dumbravita, CS Tunari – Ceahlaul…

- Formatiile FC Arges si CS Mioveni au inchieiat la egalitate, scor 0-0, luni, in etapa a doua a Ligii a doua.In clasament, pe primul loc este CS Selimbar, cu 6 puncte, potrivit news.ro Pe locul doi este CSM Slatina, cu 4 puncte, la fel ca si Corvinul Hunedoara, echipa clasata ae locul 3.…