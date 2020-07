Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea din Banie a precizat ca toți jucatorii au avut rezultate negative la teste. SOC IN LIGA 1: inca 5 cazuri noi de coronavirus la CFR Cluj. Totalul a ajuns la 10 "Din pacate, in urma testului COVID-19 efectuat astazi, un membru al staffului tehnic a fost despistat pozitiv, in…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul urmatoarele etape din play-off-ul și play-out-l Ligii 1. Liga Profesionista de Fotbal are de furca in alcatuirea programului. Cele 6 cazuri de coronavirus aparute in lotul lui Dinamo au complicat serios calculele. „Cainii”, care aveau deja o restanța,…

- Toate rezultatele jucatorilor, antrenorilor si oficialilor din cadrul celor 14 cluburi au iesit negative la a doua testare de COVID-19 de la reluarea Ligii I, a anuntat Liga Profesionista de Fotbal, informeaza Agerpres."Toate cluburile au efectuat si cea de-a doua testare pentru COVID-19,de la reluarea…

- FC Dinamo a anuntat, ieri, ca rezultatelor testelor facute pentru depistarea coronavirusului sunt negative si ca jucatorii intra in cantonament. A fost a cincea testare pentru diagnosticarea Covid-19, programata inaintea reluarii acestui sezon competitional. Echipa antrenata de Adrian Mihalcea va intra…

- Coronavirusul amana inca patru meciuri din Liga 1 de fotbal. Inclusiv o partida a liderului campionatului, CFR Cluj. Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul etapelor patru și cinci din play-off, respectiv cinci și șase din play-out.

- Dupa ce o persoana din cadrul clubului Dinamo a fost depistata pozitiv cu COVID-19, LPF a emis un comunicat in care avertizeaza cluburile din Liga 1 sa aplice toate masurile de prevenire a raspandirii virusului. Liga Profesionista de Fotbal pune accept pe gravitatea situației și le cere cluburilor sa…

- Jurnalistul Decebal Radulescu a lansat o noua ipoteza in privința magazionerului de la Dinamo infectat cu COVID-19. Pacientul a fost izolat și o sa i se faca un nou test. Direcția de Sanatate Publica va efectua o ancheta epidemiologica la club și la echipa UPDATE, ORA 13:40 LPF a anunțat ca meciurile…

- Echipa de fotbal FCSB si-a reluat activitatea odata cu expirarea starii de urgenta, iar jucatorii si membrii staff-ului au intrat, vineri, in cantonament la Baza Sportiva FCSB, unde vor ramane cel putin 14 zile, a anuntat clubul pe pagina sa de Facebook.Toti membrii delegatiei ros-albastre au fost supusi…