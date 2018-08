Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul l-a transferat pe rusul Amir Natcho. Mijlocașul de 22 de ani, legitimat ultima oara la campioana Rusiei, Lokomotiv Moscova, a semnat cu formația lui Gica Hagi un contract valabil pentru urmatorii doi ani, cu drept de prelungire pentru inca un sezon. Amir Natkho mai evoluat in cariera pentru…

- Mesaj dur pentru Ciprian Marica din partea galeriei Farului, la primul meci disputat de formația fanion a Constanței in Liga 2, 4-1 cu ACS Poli Timișoara. Situatia clubului Farul Constanta ramane una delicata, iar neintelegerile privind palmaresul echipei de la Litoral au fost taxate de ultrasii prezenti…

- Mijlocasul Razvan Marin a fost integralist la Standard Liege in meciul incheiat la egalitate, 0-0, pe terenul lui Waasland-Beveren, vineri, in primul meci al etapei a 2-a a campionatului de fotbal al Belgiei. Internationalul roman a fost aproape de gol in prima repriza. Oaspetii au terminat in zece…

- Alexandru Baluta, inca un gol pentru Slavia Praga. Internationalul roman a contribuit la victoria noii sale echipe, 3-1 acasa cu SFC Opava, vineri, in primul meci din etapa a 3-a a campionatului de fotbal al Cehiei. Baluta a jucat din minutul 68, dupa ce a debutat cu gol intr-un meci oficial la Slavia…

- Cand incepe campionatul de rugby al Romaniei, ediția 2018-2019. SuperLiga CEC Bank va debuta pe data de 8 septembrie, la startul competitiei aliniindu-se opt echipe: Timisoara Saracens, CSA Steaua Bucuresti, CSM Stiinta Baia Mare, CS Dinamo Bucuresti, CSM Bucuresti, U Cluj, ACS Tomitanii Constanta si…

- Ce a spus Simona Halep dupa ce și-a aflat adversarele de la Rogers Cup 2018 (4-12 august). Numarul 1 mondial in tenisul feminin a efectuat tragerea la sorți și este optimista chiar daca are parte de un tablou destul de dificil. „Jucatoarelor nu le plac, in general, tragerile la sorți deoarece sunt supersitițioase,…

- Liga 1, etapa 1: FC Viitorul – Dunarea Calarași (ora 18.00, Digi, Telekom, Look TV). Oaspeții, primul meci in eșalonul de elita. FC Viitorul – Dunarea Calarași Un titlu la seniori, trei calificari in play-off si 44 de tineri autohtoni promovati pe prima scena sunt doar cateva dintre cele mai importante…

- Liga 1 la fotbal, play-out, etapa a 14-a (ultima). Juventus – FC Voluntari (ora 21.30, Digi, Look, Telekom). Liga 1 Juventus – FC Voluntari (ora 21.30) Gazdele vor incheia intaia lor experienta in principala competitie interna cu o partida impotriva celor din Voluntari, echipa pe terenul careia a disputat…