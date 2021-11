Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a învins pe Dinamo București cu scorul de 3-0, duminica seara, pe stadionul din Ștefan cel Mare, într-o partida din etapa a XV-a a Ligii I la fotbal.Campioana s-a impus prin golurile marcate de Billel Omrani ('14), Gabriel Debeljuh ('17) și Ciprian Deac ('80).De…

- CFR Cluj joaca acasa cu Sepsi de la ora 20:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Programul complet al etapei #13 CFR Cluj - Sepsi, live de la 20:30 Click AICI pentru live+statistici! CFR Cluj - Sepsi, echipe probabile: CFR CLUJ: 34. Balgradean…

- CFR Cluj a fost invinsa, duminica seara, la Mioveni, cu scorul de 2-0, de Rapid, intr-un meci din etapa a 12-a a Ligii I. In minutul 27, Albu i-a pasat decisiv lui Balan, care a scapat singur cu portarul advers și a deschis scorul. Chiar inainte de pauza, giuleștenii au inscris din nou prin Balan, insa…

- CFR Cluj a obținut doar un punct în meciul cu Randers și ramâne pe ultimul loc în Grupa D din Europa Conference League, într-o grupa în care Alkmaar a acumulat patru puncte, Jablonec trei și Randers doua. Danezii au deschis scorul în minutul 41, în…

- CFR Cluj s-a impus, in deplasare, cu 1-0, in fața formației UTA Arad, duminica seara, in etapa a 10-a a Ligii 1. Unicul gol al meciului a fost marcat in minutul 27, de Alexandru Chipciu. Acesta a inscris cu un șut din voleu, din intoarcere. Gazdele au replicat cu cinci minute inainte de pauza, cand…

- ​CFR Cluj s-a impus, duminica seara, cu scorul de 1-0, pe terenul echipei UTA Arad, într-un meci din etapa a zecea a Ligii 1.În minutul 27, Alexandru Chipchiu a înscris cu o execuție spectaculoasa. Vezi aici reușita.Au evoluat echipele:UTA Arad: Fl. Iacob –…

- CFR Cluj a invins-o pe CS U Craiova, la limita, scor 1-0, pe teren prorpiu, intr-un meci de fotbal disputat luni seara, in epilogul etapei a noua a Ligii I. Unicul gol al partidei a fost marcat in minutul 20. Andrei Burca l-a invins pe portarul Pigliacelli, cu o lovitura de cap. Oltenii au replicat…

