Liga 1 / CFR Cluj, victorie chinuită cu Dinamo. „Câinii“ au luptat în 9 aproape o oră! Campioana Romaniei, CFR Cluj, a etalat un joc modest luni seara, pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu“, și abia s-a impus in fața lui Dinamo. A fost doar 1-0 pentru ardeleni, care au avut superioritate numerica mai bine de o ora. Și nu oricum! „Cainii“ au jucat in 9 oameni, avandu-i eliminați, pentru doua galbene de fiecare, pe Anton (’31) și Bejan (’37). Unicul gol al meciului din Gruia a fost marcat de Omrani, dupa un assist al lui Paun (’80). CFR Cluj: Balgradean – Manea (’75, Susic), Burca, Vinicius, Camora – Hoban (’66, Sigurjonsson), Bordeianu (’46, Omrani), Gidea (’10, Paun) – Deac, Debeljuh,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

