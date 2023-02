LIFE OF AGONY canta la Metalhead Meeting Trupa americana LIFE OF AGONY canta in premiera in Romania la a zecea editie a festivalului Metalhead Meeting. Alaturi de PANTERA, care va tine capul de afis al zilei de 27 mai, Life of Agony se alatura ca headliner al ultimei zile a festivalului. Showul americanilor face parte din truneul aniversar de 30 de ani care are aproape toate datele sold out in jurul lumii. Primul val de abonamente earlybird Cowboys from Hell, este deja epuizat de aproape o luna si mai mult de jumatate din biletele la festival sunt deja vandute. Multe alte trupe vor fi anuntate in curand precum si o a doua scena. Metalhead… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eram copil. Caram zilnic ghiozdanul la scoala si, langa carti, inghesuiam ambitii. Visam inaripat. Cand serbam, scolari, Unirea Principatelor, emotia imi cara in gat, inima si sufletul impreuna, astfel ca “Hai sa dam mana cu mana” suna ca un legamant de neclatinat, Cuza ma tinea strans in hora imaginara,…

- Trupa britanica The 1975 revine la Bucuresti pe 26 iunie 2023 la Arenele Romane. Primele bilete au preturi earlybird. Trupa cu al sau carismatic solist Matthew Healy revine in Romania dupa prezenta la festivalul Summer Well in 2019 cand au fost headlinerii evenimentului. Biletele se pun in vanzare pe…

- Trupa germana de power metal, POWERWOLF , revine in Romania pe data de 6 iunie 2023 la Romexpo, Open Air. Dupa showul sold out de la Arenele Romane din 2019 si dupa prezenta ca invitati speciali la concertul KISS de la Bucuresti din 2022, germanii aduc armata strigoi sa umple parcarea de la Romexpo…

- Robbie Williams și Sam Smith canta la București in 2023 Bucurie mare la sfarșit de an pentru iubitorii de muzica. In vara anului 2023, doi dintre cei mai iubiți artiști internaționali concerteaza in Romania. Robbie Williams și Sam Smith vin la București. Concertele se vor desfașura in perioada 3 – 4…

- O formație celebra din Romania se relanseaza la 23 de ani de la inființare. Trupa, care a fost recunoscuta și la nivel internațional, rupea topurile in anii 2000, insa membrii ei, chiar daca au cunoscut succesul, au decis sa o ia pe drumuri separate. O trupa celebra din Romania se relanseaza. Care este…

- Pantera a urcat ultima oara pe scena la Beast Feast din Japonia, acum 21 de ani.In 2023 Metalhead Meeting sarbatorește 10 ani de la prima ediție și revine la formatul de 3 zile. Evenimentul va avea loc intre 26 și 28 mai, la Romexpo, in aer liber.

- In 2023 Metalhead Meeting sarbatoreste 10 ani de la prima editie si revine la formatul de 3 zile si va avea loc intre 26 si 28 mai la Romexpo, in aer liber. Headlinerul festivalului este trupa americana PANTERA, trupa considerata ca fiind una dintre cele mai mari trupe de metal din toate timpurile.…

- Kataklysm revin in Europa anul viiitor, spre bucuria fanilor acestui gen muzical, iar fanii din Romania ii vor putea vedea in luna aprilie la Cluj, respectiv București. In Cluj vor concerta la Form Space, in 18 aprilie, respectiv in 19 aprilie la Arenele Romane din București. Turneul european se intinde…