Lidl închide toate magazinele din România, de Paști. Până când se mai pot face cumpărături Lidl inchide toate magazinele din Romania, de Paști. Pana cand se mai pot face cumparaturi Lidl isi va inchide magazinele din Romania in prima si a doua zi de Paste, respectiv pe 19 si 20 aprilie, activitatea urmand a fi reluata marti, 21 aprilie, a informat vineri retailerul german. "Şi în 2020, Lidl îşi va închide magazinele din România în prima şi a doua zi de Paşte, respectiv pe 19 şi 20 aprilie. Lidl este primul retailer din România care a implementat, începând cu decembrie 2013, politica de a oferi două zile libere… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

