- Vremea de primavara va continua sa fie prezenta pe parcursul acestei saptamani in majoritatea regiunilor, insa de saptamana viitoare valorile termice vor scadea si ajung la cele apropiate de normalul calendaristic, timp in care probabilitatea de...

- Retele Electrice Dobrogea companie parte a grupului PPC, denumita anterior E Distributie Dobrogea a redus pe cat posibil numarul intreruperilor programate pentru buna administrare si functionare a retelei de distributie a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clientilor.Lucrarile au fost…

- Baile Sarate Ocna Mures, profit brut de peste 1,6 milioane de lei: Noi investiții, dotari și modernizari vor fi realizate in perioada urmatoare Baile Sarate Ocna Mures, profit brut de peste 1,6 milioane de lei: Noi investiții, dotari și modernizari vor fi realizate in perioada urmatoare Consilierii…

- Urmeaza verificari la sange in randul beneficiarilor de ajutoare sociale din Romania. E decizia luata astazi in coalițe, de catre PNL și PSD.Cheltuielile sociale pe care le are statul vor fi verificate in perioada urmatoare. Sunt peste 800.000 - 850.000 de persoane care primesc diverse forme de ajutor…

- Un nou set de masuri anunțat de ministrul Finanțelor: „Va fi pus in discutie in perioada urmatoare pentru ca sa ne inchidem cu bine in acest exercitiu bugetar” Un nou set de masuri anunțat de ministrul Finanțelor: „Va fi pus in discutie in perioada urmatoare pentru ca sa ne inchidem cu bine in acest…

- Horoscop 10 octombrie 2023. Previziuni complete pentru ziua de marți, in care unii nativi vor avea parte de surprize mari, iar alții se vor lupta cu multe probleme. Vezi ce au pregatit astrele pentru tine și ce și de facut ca sa depașești momentele grele. Berbec Astazi, Berbecii ar putea simți o creștere…

- Vremea rea iși face de cap dupa o perioada in care am fost rasfațați cu temperature aproape de vara. Din pacate, sunt anunțate schimbari bruște ale vremii, care pot incurca planurile iubitorilor de plimbari și excursii in țara. Meteorologii avertizeaza asupra unor condiții meteorologice neobișnuite…