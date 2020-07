Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble a reactionat dur la ultimele informatii dspre relatia cu Razvan Simion, mai ales dupa ce prezentatorul TV a fost surprins cu alta femeie. Cum s-a fotografiat Lidia Buble in toaleta. Fanii s-au intrebat daca este ea: "Sa-ti fie rusine" "Lasați-mi viața persoanala in pace,…

- La scurt timp dupa ce au aparut zvonurile conform carora Lidia Buble și Razvan Simion și-ar fi spus „adio”, artista a fost surprinsa in compania unui alt barbat, și el, la randul lui, celebru.

- Moment de senzație in emisiunea Neatza cu Razvan și Dani! Epidemia de coronavirus din Romania ne-a ținut departe de petreceri și cluburi, dar fetele de la Happy Dance ne-au bucurat cu un moment de senzație!

- Andreea Balan surprinde din nou! Deși in plin scandal de divorț, Andreea Balan a avut timp sa se ocupe și de partea profesionala. De data asta, artista lanseasa o noua piesa, “Am crezut in Basme”, iar videoclipul este unul deosebit.

- Cantareata si actrita Barbra Streisand a adus un omagiu membrilor personalului medical, care s-au aflat in prima linie a luptei impotriva coronavirusului. Vedeta le-a dedicat cantecul "You'll Never Walk Alone" pe care l-a postat pe retelele de socializare,

- Moment de senzație la emisiunea Neatza cu Razvan și Dani! Catalin Oprișan a prezentat dezvaluirile unei femeie dintr-o comuna din Iași, al carui barbat a murit din cauza consumului de spirt.

- Lidia Buble este una dintre cele mai apreciate cantarețe de la noi, insa puțini sunt cei care știu ca artista ascunde un semn din naștere foarte vizil. Cantareața a povestit despre asta pe contul sau de socializare și cu il asociaza.

- Lidia Buble este una dintre cele mai indragite cantarețe de la noi. De curand, artista a facut o dezvaluire surprinzatoare, atunci cand a vorbit despre dorința sa de a avea copii. Razvan, tu ce spui de asta?