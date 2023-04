Stiri pe aceeasi tema

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, ca de obicei, la „vanatoare” de vedete, iar de aceasta data, va prezentam imagini exclusive cu Titi Aur. Fostul pilot de raliuri este un om discret și știe cum sa se faca nevazut, dar, de curand, a fost vazut pe strazile Capitalei.

- Multe zvonuri au circulat in spațiul public in legatura cu viața romantica a cunoscutei cantarețe. Playtech Știri iți prezinta dovada ca Lidia Buble si Horatiu Nicolau nu s-au despartit. Imaginile surprinse de paparazzi Playtech miercuri, 12 aprilie, demonstreaza ca cei doi formeaza un cuplu in continuare.…

- Andreea Balan nu iși face griji! Indragita cantareața a invațat sa se bucure de fiecare moment din viața, indiferent de ce i se intampla. Paparazzii Spynews.rom, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” vedetei și au surprins dovada clara ca știe sa prețuiasca orice clipa.…

- Anghel Damian ii face toate poftele iubitei lui! Theo Rose va deveni mamica peste 3 luni, insa pana atunci cei doi profita de momentele impreuna, astfel ca au decis sa se bucure de o ieșire in oraș. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au surprins cele mai tari imagini.

- Florin Calinescu nu se uita la bani cand vine vorba de placerile lui! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” celebrului actor și au surprins dovada ca nu ține cont de sume atunci cand iese la cumparaturi. Imagini rare cu omul de televiziune.

- Dan Tatoiu a dat dovada de bunatate pe strazile din Capitala. Nu este pentru nimeni un secret faptul ca milionarul o duce foarte bine cu bani, dar iata ca prefera sa imparta și cu cei aflați la nevoie. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe ,,urmele” lui…

- Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești sunt mai indragostiți ca niciodata. Indragita dansatoare a postat pe o rețea de socializare dovada ca nu pot rezista prea mult timp unul departe de celalalt. Ce fac cei doi atunci cand intervine distanța in relație.

- Codin Maticiuc și iubita lui opteaza pentru un stil de viața cat mai sanatos, iar noi avem dovada! Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri din Romania, au surprins imagini cu Codin Maticiuc și iubita lui, Ana Pandeli, in timp ce mergeau la sala de fitness.