Stiri pe aceeasi tema

- PSD Timiș acuza administrația județului ca a incercat forțarea recepției Centrului de legume fructe de la Tomnatic, pentru a folosi acțiunea in scop electoral. Au incercat forțarea unei comisii, special pentru a putea prezenta public o reușita a actualului mandat, spune Alexandru Iovescu, liderul consilierilor…

- Alina Sperlea și Cosmin Chira, candidații PSD pentru primariile din Dumbravița, respectiv Remetea Mare, sunt invitații unei ediții duble a PRESSALERT LIVE. Alina Sperlea (de la ora 20) și Cosmin Chira (de la ora 20:30) vor discuta despre provocarea de a face parte din administrația a doua dintre cele…

- Pregatit sa intre „puternic” in campania electorala, motiv pentru care a și renunțat la funcția de subprefect, Sorin Ionescu a vorbit la PRESSALERT LIVE și despre rivalii de pe scena politica. „Cred ca limbajul duplicitar e principala problema la USR. Nu poți sa vii sa spui ca ai ieșit din spuma marii…

- Totul pentru Timis, sub acest slogan a intrat astati, 8 aprilie, deputatul Alfred Simonis in lupta pentru conducerea CJT. Liderul judetean PSD a spus ca daca va caștiga alegerile va ramane patru ani in aceasta funcție și nu va pleca pentru o poziție mai buna, la fel cum au facut-o alți predecesori.…

- Agentia Nationala de Integritate a stabilit ca Andrei Cotetiu, consilier judetean in Timis, s-a aflat in conflict de interese administrativ. Potrivit unui comunicat al ANI transmis lui AGERPRES, in exercitarea mandatului de consilier judetean, Andrei Cotetiu a participat, in perioada 2021 – 2023, la…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat conflictul de interese de natura administrativa sau a sesizat organele de urmarire penala in cazul a 11 persoane prevazute de Legea nr. 176/2010, dupa cum urmeaza:COTEȚIU ANDREI, Consilier județean in cadrul C.J. Timiș, Jud. Timiș - CONFLICT DE…

- Consilierul județean Raul Olajos este candidatul REPER la Primaria Timișoara, iar pentru Primaria Lugoj, partidul o propune pe Anca Micșa-Oprea, actualul City Manager al municipiului de pe Timiș, anunța formațiunea. „Filiala Timiș a Partidului Reinnoim Proiectul European al Romaniei (REPER) și-a desemnat…

- Faza a doua a Ligii a 3-a a inceput in acest weekend cu partidele din prima etapa a play-off-ului, respectiv play-out-ului. Echipele din Timis continua sa se descurce bine. In C7, Ghiroda si CSM Deva si-au impartit punctele, dupa o remiza alba, 0-0. In cealalta partida din play-off, Viitorul Simian…