Iga Swiatek (locul 1 WTA) a fost eliminata, sambata, in turul trei al turneului de la Wimbledon, de Alize Cornet (numarul 37 WTA). Franțuzoaica s-a impus cu scorul de 6-4, 6-2. Meciul a durat o ora si 33 de minute. O alta surpriza a reprezentat și eliminarea americancei Coco Gauff (locul 12 WTA), aceasta fiind invinsa de compatrioata sa Amanda Anisimova, numarul 25 mondial, scor 6-7 (4), 6-2, 6-1.